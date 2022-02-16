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16 февраля 2022, 20:35 0

Депутаты городской думы предложили семь кандидатур в общественную палату Благовещенска

Начался процесс формирования общественной палаты города третьего созыва

Депутаты городской думы предложили семь кандидатур в общественную палату Благовещенска
Фото: Инстаграм-аккаунт @blagduma.ru

Депутаты комитета городской думы по местному самоуправлению рассмотрели кандидатуры в состав общественной палаты города от Благовещенской городской думы. В Благовещенске начался процесс формирования общественной палаты города третьего созыва, у второго созыва истекли полномочия.

Общественная палата города Благовещенска формируется из 21 представителя, семь из которых утверждает городская дума, семь – мэр города и еще семь избираются решением членов самой Общественной палаты. Таковы правила.

Депутаты выдвинули в состав общественной палаты от городской думы семь кандидатов. Вот их фамилии:

  • Бурмага Сергей Алексеевич, председатель АМОО «Амурский КВН Лига «СОЮЗ»;
  • Крахмалова Анна Ивановна, адвокат Амурской коллегии адвокатов;
  • Лепцан Яна Васильевна, педагог дополнительного образования МАОУ ДО «ЦЭВД г.Благовещенска»;
  • Семенов Василий Вадимович, руководитель Амурской областной общественной организации «Мотопатриот»;
  • Лыткин Михаил Анатольевич, региональный менеджер;
  • Иванова Галина Сергеевна, член ООС «Кузнечный»;
  • Олейникова Наталья Александровна, член сообщества «Амургенеалогия».

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#гордума #городская власть

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