Депутаты городской думы предложили семь кандидатур в общественную палату Благовещенска
Начался процесс формирования общественной палаты города третьего созыва
Депутаты комитета городской думы по местному самоуправлению рассмотрели кандидатуры в состав общественной палаты города от Благовещенской городской думы. В Благовещенске начался процесс формирования общественной палаты города третьего созыва, у второго созыва истекли полномочия.
Общественная палата города Благовещенска формируется из 21 представителя, семь из которых утверждает городская дума, семь – мэр города и еще семь избираются решением членов самой Общественной палаты. Таковы правила.
Депутаты выдвинули в состав общественной палаты от городской думы семь кандидатов. Вот их фамилии:
- Бурмага Сергей Алексеевич, председатель АМОО «Амурский КВН Лига «СОЮЗ»;
- Крахмалова Анна Ивановна, адвокат Амурской коллегии адвокатов;
- Лепцан Яна Васильевна, педагог дополнительного образования МАОУ ДО «ЦЭВД г.Благовещенска»;
- Семенов Василий Вадимович, руководитель Амурской областной общественной организации «Мотопатриот»;
- Лыткин Михаил Анатольевич, региональный менеджер;
- Иванова Галина Сергеевна, член ООС «Кузнечный»;
- Олейникова Наталья Александровна, член сообщества «Амургенеалогия».
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