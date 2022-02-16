Депутаты городской думы предложили семь кандидатур в общественную палату Благовещенска

Фото: Инстаграм-аккаунт @blagduma.ru

Депутаты комитета городской думы по местному самоуправлению рассмотрели кандидатуры в состав общественной палаты города от Благовещенской городской думы. В Благовещенске начался процесс формирования общественной палаты города третьего созыва, у второго созыва истекли полномочия.

Общественная палата города Благовещенска формируется из 21 представителя, семь из которых утверждает городская дума, семь – мэр города и еще семь избираются решением членов самой Общественной палаты. Таковы правила.

Депутаты выдвинули в состав общественной палаты от городской думы семь кандидатов. Вот их фамилии: