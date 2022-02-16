Экспорт круглого леса с Дальнего Востока должно заменить перерабатывающее производство

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Правительство РФ поддержало заявки на включение двух инвестиционных проектов в области освоения лесов в перечень приоритетных.

— Правительством России принято решение о запрете экспорта круглого леса. Мы должны предпринять все возможные усилия для того, чтобы поддержать строительство перерабатывающих мощностей. Кроме того, недавно прошло совещание по вопросу развития лесопромышленного комплекса Дальневосточного федерального округа. Уполномоченные министерства подготовят комплексный план развития лесопромышленного комплекса на территории Дальнего Востока, – отметил заместитель председателя правительства РФ, полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев.

По словам вице-премьера, на Дальнем Востоке реализованы 12 приоритетных инвестиционных проектов в области освоения лесов (пять проектов в Хабаровском крае, по три проекта в Приморском крае и Республике Бурятия, один проект в Амурской области). В стадии реализации находятся ещё два проекта в Приморском крае и Еврейской автономной области.

Новые проекты будут реализовываться в Республике Бурятия и Сахалинской области.

Запрет на экспорт хвойных лесоматериалов повлиял на то, что часть недавно образованных предприятия в Приамурье изначально делают ставку на переработку, а часть планируют и осуществляют модернизацию производства за счет установки деревообрабатывающего оборудования. Предприятия области производят пиломатериалы различной номенклатуры, в том, числе сухую, строганную продукцию, топливные гранулы (пеллеты), древесный уголь, иную продукцию.

— Сейчас инвестиционные проекты в лесной отрасли реализуются в рамках территорий опережающего развития, так как механизмы государственной поддержки резидентов ТОР наиболее применимы к субъектам малого и среднего предпринимательства. В ближайшее время планируется увеличение количества резидентов и расширение границ ТОР за счет реализации инвестиционных проектов по производству плитной продукции, топливных гранул в Селемджинском районе, – прокомментировала заместитель министра лесного хозяйства и пожарной безопасности Амурской области Елена Бусыгина.

А для того чтобы минимизировать социальные и экономические риски, связанные с введением запрета экспорта, разработаны не только федеральные меры поддержки, но и региональные инструменты стимулирования, сообщает пресс-служба правительства Амурской области.