В Амурской области общественники призывают власти запустить новый автобусный маршрут между Благовещенском и Чигирями

Амурские активисты из Народного фронта выступили с предложением об организации нового автобусного маршрута между Чигирями и Благовещенском. Предполагается, что маршрут пройдёт по новому участку улицы Василенко, соединяющей третий микрорайон с чигиринской улицей Центральная.

Обращение инициировано в связи с обращениями жителей Чигирей, которым по разным причинам неудобен имеющийся маршрут №106.

— Дорогу построили еще летом 2021 года, смонтировали остановки, но общественный транспорт мы так и не увидели, хотя власти обещали, что автобус будет ходить. Мне и другим жителям села приходится возить детей в детский сад и школу с пересадками, тогда как новый маршрут мог бы решить не только эту проблему, но и значительно сократить время в пути, – высказалась одна из жительниц Чигирей.

— С целью оперативно решить проблему с запуском общественного транспорта на указанном участке и поставить точку в наболевшем вопросе мы обратились с официальными письмами в администрации Благовещенского района и города Благовещенска, а также министерство транспорта и дорожного хозяйства Амурской области, – пояснил Александр Кряжев, член регионального штаба Народного фронта в Амурской области.

Между тем, администрация областной столицы сообщает, что вопрос организации транспортного сообщения на этой территории находится в ведении администрации района.

— Территория с жилой застройкой, расположенная по улице Василенко на участке от улицы Воронкова до улицы Центральная в селе Чигири, расположена в Благовещенском районе. По этой причине организатором перевозок пассажиров общественным транспортом на этой территории является администрация района. Существующий маршрут №106 является межмуниципальным, таким же будет и предполагаемый маршрут по улице Василенко. Часть изменения схемы маршрута №106, проходящей по территории Благовещенска, администрация города согласовала, – сообщили в пресс-службе мэрии Благовещенска.

В министерстве транспорта области сообщили, что автобусы на обсуждаемом участке начнут курсировать весной. Работа по организации сообщения проводится совместно с администрацией района с момента окончания дорожных работ.

— Организация нового автобусного маршрута или изменение схемы движения по существующему маршруту №106 требует анализа и регламентированных сроков. Важно соблюсти права пассажиров действующего маршрута №106 в случае изменения схемы движения рейса. Для этого необходим тщательный анализ пассажиропотока данного маршрута. Сейчас администрация совместно с перевозчиком ведут мониторинг на остановках – эти данные покажут, справится ли маршрут с увеличением пассажиропотока на дополнительных остановках по улице Василенко, – рассказали в министерстве транспорта и дорожного хозяйства Амурской области.