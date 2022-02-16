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16февраля
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сегодня, 18:27 0

Правительство России утвердило правила предоставления субсидий на поддержку творческих проектов

Субсидии будут направлены президентскому фонду культурных инициатив

Правительство России утвердило правила предоставления субсидий на поддержку творческих проектов
Фото: pixabay.com

В ближайшие три года на грантовую поддержку проектов в области культуры, искусства и креативных индустрий из федерального бюджета будет направлено 28 миллиардов рублей. Правила предоставления финансирования утвердил председатель правительства РФ Михаил Мишустин.

В связи с тем, что конкурсный отбор проектов и предоставление грантов его победителям – авторам самых креативных и значимых инициатив – проводит президентский фонд культурных инициатив, субсидии будут направлены в этот фонд.

В 2022 году на указанные цели будет выделено 8 миллиардов рублей, в 2023 и 2024 годах – по 10 миллиардов рублей.

Претендовать на получение гранта могут негосударственные НКО, коммерческие организации, а также индивидуальные предприниматели.

На конкурс могут быть представлены проекты в сфере театра, кино, музыки, литературы, издательского дела, дизайна, моды, архитектуры и урбанистики, мультимедиатехнологий, образовательные и наставнические проекты, инициативы, предусматривающие проведение фестивалей, премий и арт-форумов, сообщается на сайте правительства РФ.

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#кино #конкурсы #культура #образование #российская власть #закон

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