В Амурской области за последние сутки выявили 864 случая COVID-19

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В Приамурье за последние сутки коронавирусную инфекцию выявили у 864 человек, 618 из которых не ставили прививку от COVID-19, сообщает управление Роспотребнадзора по Амурской области.

Темп прироста составил 1,2 %. 857 амурчан переносят недуг в виде ОРВИ, семь – в виде пневмонии. Всего за время пандемии выявили 72 380 случаев заражения коронавирусной инфекцией. За последние сутки специалисты обследовали 3 910 человек. По информации портала стопкоронавирус.рф, 176 жителей области госпитализировали, три человека скончались. 64 человека выздоровели. С начала пандемии в Приамурье выздоровело 59 205 пациентов с коронавирусом, умерло 708.

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#COVID 19 #здоровье #медицина

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Кристина Хасуева