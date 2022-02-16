Прокуратура проверила вывоз мусора на космодроме Восточном

Прокуратура космодрома Восточный провела проверку исполнения региональным оператором ООО «Спецавтохозяйство» норм законов о порядке вывоза мусора.

В ходе проверки обнаружено, что вывоз мусора организован с нарушениями, график вывоза не выдерживался, требования санитарно-эпидемического законодательства нарушались. В результате контейнеры для твёрдых бытовых отходов регулярно переполнялись, загрязнялась территория города Циолковского.

Региональному оператору внесено прокурорское представление, нарушения устранены, к дисциплинарной ответственности привлечено должностное лицо организации, сообщает прокуратура Амурской области.