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16февраля
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сегодня, 18:13 0

Прокуратура проверила вывоз мусора на космодроме Восточном

Выявлены нарушения

Прокуратура проверила вывоз мусора на космодроме Восточном
Фото: архив Амур.инфо

Прокуратура космодрома Восточный провела проверку исполнения региональным оператором ООО «Спецавтохозяйство» норм законов о порядке вывоза мусора.

В ходе проверки обнаружено, что вывоз мусора организован с нарушениями, график вывоза не выдерживался, требования санитарно-эпидемического законодательства нарушались. В результате контейнеры для твёрдых бытовых отходов регулярно переполнялись, загрязнялась территория города Циолковского.

Региональному оператору внесено прокурорское представление, нарушения устранены, к дисциплинарной ответственности привлечено должностное лицо организации, сообщает прокуратура Амурской области.

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#ЖКХ #закон #космодром

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