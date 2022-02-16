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16февраля
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Несмотря на паводок в Амурской области в 2021 году урожайность оказалась выше

В правительстве региона подвели итоги сельхозсезона и наметили планы на 2022 год

Несмотря на паводок в Амурской области в 2021 году урожайность оказалась выше
Фото: pixabay.com

Олег Турков, зампред правительства и министр сельского хозяйства, рассказал, что главная задача по развитию АПК – увеличивать объёмы производства не только за счёт увеличения площадей, но и за счёт повышения урожайности. Он отметил, что в 2021 году, несмотря на паводок, удалось достичь большей урожайности, чем в 2020-м.

— Ставим не менее амбициозные задачи на 2022 год, – заявил Олег Турков.

Так, в текущем году планируют собрать 630 тысяч тонн зерновых культур и 1 460 тысяч тонн сои, в том числе и за счёт увеличения площадей на 13 % (140 тысяч гектаров).

В два раза планируют увеличить производство картофеля и овощей. Для поддержки аграриев, выращивающих овощи на открытом грунте, предусмотрена помощь в размере 70 тысяч рублей на гектар.

На сегодняшний день предприятия АПК более чем на 100 % обеспечены семенным материалом зерновых культур и сои. Отмечается, что для улучшения показателей семенного материала на базе Дальневосточного ГАУ планируется создание семеноводческого центра. Кроме того, в текущем году для повышения урожайности планируют активнее использовать минеральные удобрения.

В рамках модернизации сельхозпредприятий приобрели 164 комбайна и 188 тракторов.

В сфере животноводства, по словам Олега Туркова, картина позитивная. Так, в сфере птицеводства отмечаются хорошие показатели по привесу мясного направления и числу произведённых яиц.

— Наши инвестпроекты начинают давать отдачу – планируем увеличение объёмов молока в сельхозпредприятиях и крестьянских (фермерских) хозяйствах области до 58,8 тысячи тонн. Увеличивается продуктивность на одну фуражную корову – в 2021 году был план надоить по 6 500 килограммов, фактически получили 6 619 килограммов молока, в этом году ожидаем 6 690 килограммов, – сказал зампред правительства.

По словам Олега Туркова, амурский минсельхоз готов субсидировать приобретение племенного поголовья.

— Сельское хозяйство – не для того, чтобы вырастить сою и продать её за рубеж. В первую очередь мы должны обеспечить продовольственную безопасность региона, ликвидировать зависимость от привозных овощей, молочной продукции, мяса. Кроме того, необходимо максимально охватить занятостью людей, чтобы у них были нормальные зарплаты, чтобы в отрасли работали квалифицированные специалисты, – сказал Василий Орлов.

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#сельское хозяйство

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