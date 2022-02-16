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16февраля
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сегодня, 17:30 1

В Благовещенске на улице Горького заметили рысь

Хищница бегала в районе завода «Амурский металлист»

В Благовещенске на улице Горького заметили рысь
Фото: Скриншот видео очевидцев

В среду, 16 февраля, в Благовещенске, в районе завода «Амурский металлист», горожане заметили рысь.

На место выехали сотрудники охотуправления, которые предупредили, что рысь – хищное животное, которое может быть опасно.

Корреспонденты Амур.инфо писали о рыси, замеченной в микрорайоне Благовещенска в январе этого года, а также на автобусной остановке за Моховой Падью в ноябре 2021 года. Встречи с рысью в городе, кстати, были и раньше.

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#животные #происшествия

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Комментарии
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  • Дрын

    Дрын
    38 минут назад

    Может собачье мясо ей понравятся, тогда собачья проблема будет решена. Тиграм ведь нравятся собаки

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