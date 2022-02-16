В Благовещенске на улице Горького заметили рысь

Фото: Скриншот видео очевидцев

В среду, 16 февраля, в Благовещенске, в районе завода «Амурский металлист», горожане заметили рысь.

На место выехали сотрудники охотуправления, которые предупредили, что рысь – хищное животное, которое может быть опасно.

Корреспонденты Амур.инфо писали о рыси, замеченной в микрорайоне Благовещенска в январе этого года, а также на автобусной остановке за Моховой Падью в ноябре 2021 года. Встречи с рысью в городе, кстати, были и раньше.