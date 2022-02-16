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16февраля
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сегодня, 17:18 1

Благовещенка обвиняется в убийстве своей престарелой бабушки

Уголовное дело передали в суд

Благовещенка обвиняется в убийстве своей престарелой бабушки
Фото: pixabay.com

30-летнюю жительницу Благовещенска будут судить за умышленное убийство своей бабушки, сообщает следственное управление Следственного комитета РФ по Амурской области.

В ноябре прошлого года в квартире одного из домов по улице Октябрьской сотрудники нашли тело женщины 1940 года рождения. Следователи полагали, что причиной смерти может быть суицид. Они решили допросить внучку умершей на полиграфе. Во время подготовки к исследованию обвиняемая рассказала, что её бабушка мучилась от сильных болей, но к врачам не обращалась и занималась самолечением. Пожилая женщина просила помочь ей уйти из жизни, на что внучка в итоге согласилась.

Расследование окончено, далее дело будет рассматривать суд.

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#криминал #происшествия

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Комментарии
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  • FыR-FыR

    FыR-FыR
    1 час назад

    Она согласилась, а я в свое время отказался, иначе это сожрало бы мою душу. И мой близкий умирал в мучениях долго, страдая в агонии.

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