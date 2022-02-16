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16февраля
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сегодня, 15:59 0

Амурчанин убил своего знакомого из-за высказываний о некачественном алкоголе

Уголовное дело передали в суд

Амурчанин убил своего знакомого из-за высказываний о некачественном алкоголе
Фото: pixabay.com

33-летний житель Шимановского района предстанет перед судом за умышленное убийство, сообщает прокуратура Амурской области.

В ноябре прошлого года обвиняемый приехал в гости к своему знакомому, где они пили алкоголь. Во время застолья хозяин дома начал возмущаться из-за плохого качества спиртного, а также схватил мужчину, что оскорбило и разозлило гостя. Он взял кухонный нож и не менее трёх раз ударил им в грудь и один раз в шею пострадавшего. Амурчанин от полученных травм скончался на месте.

После злоумышленник вытер нож тряпкой и бросил на пол, вымыл руки и сбежал с места преступления. Вскоре его задержали.

Расследование уголовного дела окончено, его будет рассматривать Белогорский городской суд.

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#криминал #происшествия

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