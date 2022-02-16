В Благовещенске провели необычную акцию для привлечения внимания к проблеме бездомных собак

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Общественники провели в Благовещенске особую акцию. Горожанам предложили «усыновить» животных из приюта «Подари Надежду (Кошкин Дом)».

Несомненно, одна из острых проблем города – это бездомные животные. В городских приютах просто не хватает мест, а беспризорных собак меньше не становится.

Благовещенские активисты решили привлечь внимание к этой проблеме в непривычном формате: размещали таблички с текстом «Мы не виноваты, что нас бросили», «Забери меня, и я стану тебе другом» и рядом садили плюшевых собачек.

Игрушку, как символ, вы можете взять домой, а можете и забрать из приюта настоящую собаку. Возможно, она сделает вашу жизнь чуточку счастливее.

На всех табличках нанесён QR-код приютов, куда можно приехать и найти нового четвероного друга, который всегда будет встречать своего человека и дарить хорошее настроение.