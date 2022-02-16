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16февраля
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сегодня, 16:20 0

Зимний городок в Благовещенске начнут демонтировать 21 февраля

В этом году новогодняя ель простояла на месяц больше, чем обычно

Зимний городок в Благовещенске начнут демонтировать 21 февраля
Фото: пресс-служба администрации Благовещенска

В понедельник, 21 февраля, в Благовещенске начнут убирать новогодние сооружения зимнего городка. Демонтируют главную праздничную ель с арками и светящимся шатром, уберут Деда Мороза со Снегурочкой и прочие фигуры, а до 25 февраля демонтируют и горки.

В этом году новогодняя ель простояла на месяц дольше обычного, поскольку большинство горожан проголосовало за продление праздника в ходе организованного мэром Олегом Имамеевым опроса. Праздничные атрибуты демонтируют также в сквере у бывшего кинотеатра «Харбин», в Плодопитомнике и Белогорье.

Что касается демонтажа снежных горок на набережной, то две большие горки уже убрали, а маленькие начали разбирать в среду, 16 февраля. Снег с горок пригодился для оборудования трассы «Лыжня-2022», сообщает пресс-служба мэрии.

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#праздники #ЖКХ #мэрия

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