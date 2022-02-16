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16февраля
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сегодня, 15:29 0

Амурские полицейские вернули жителю села похищенную лошадь

В Серышево раскрыли кражу, совершенную в декабре прошлого года

Амурские полицейские вернули жителю села похищенную лошадь
Фото: pixabay.com

Сотрудники Серышевского отдела полиции нашли похищенную в селе Добрянка лошадь, которую увели с выпаса. Животное обнаружено дома у другого жителя села, он уже дал признательные показания.

В декабре 57-летний хозяин лошади обнаружил пропажу и заявил в полицию. Вора удалось найти, им оказался мужчина 1979 года рождения, нигде не работающий.

Он содержал животное на своём подворье, где оно и было обнаружено сотрудниками уголовного розыска. За кражу животного жителю Добрянки может быть назначено до пяти лет колонии, сообщает пресс-служба управления МВД по Амурской области.

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#животные #криминал #происшествия

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