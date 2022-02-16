Амурские полицейские вернули жителю села похищенную лошадь

Сотрудники Серышевского отдела полиции нашли похищенную в селе Добрянка лошадь, которую увели с выпаса. Животное обнаружено дома у другого жителя села, он уже дал признательные показания.

В декабре 57-летний хозяин лошади обнаружил пропажу и заявил в полицию. Вора удалось найти, им оказался мужчина 1979 года рождения, нигде не работающий.

Он содержал животное на своём подворье, где оно и было обнаружено сотрудниками уголовного розыска. За кражу животного жителю Добрянки может быть назначено до пяти лет колонии, сообщает пресс-служба управления МВД по Амурской области.