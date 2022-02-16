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16февраля
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сегодня, 15:47 0

Доходы Амурской области в виде налогов за 2021 год составили 68,4 миллиарда

Более половины этой суммы были получены от четырёх отраслей экономики

Доходы Амурской области в виде налогов за 2021 год составили 68,4 миллиарда
Фото: pixabay.com

В амурском минфине продолжают подводить итоги 2021 года. Так, по данным ведомства, налоговые доходы консолидированного бюджета (без учёта акцизов) составили 68,4 миллиарда рублей. Это больше на 6,5 % (или 4,2 миллиарда рублей), чем годом ранее.

Отмечается, что более половины этой суммы, а именно 53,9 % (или 36,9 миллиарда рублей) получено от четырех отраслей: строительной, золотодобывающей, транспортной, а также оптовой и розничной торговли.

При этом наибольший рост налоговых поступлений в сравнении с 2020 годом отмечен по налогу на доходы физических лиц. Он составил 14,2 % или 3,8 миллиарда рублей.

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#налоги #областная власть #финансы #экономика

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