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16февраля
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Василий Орлов оценил результаты ремонта в детской поликлинике Райчихинска

Работы проводились за счёт средств областного бюджета

Василий Орлов оценил результаты ремонта в детской поликлинике Райчихинска
Фото: Пресс-служба правительства Амурской области

В среду, 16 февраля, губернатор Амурской области Василий Орлов выехал в Райчихинск. Он посетил недавно отремонтированную детскую поликлинику. Капитальный ремонт проводился по поручению губернатора с декабря 2020 года. Из областного бюджета на эти цели было направлено около 100 миллионов рублей.

Подрядчик выполнил ремонт всех 137 помещений поликлиники, кровли и фасада, а также провёл благоустройство прилегающей территории. Были заменены окна и утеплён фасад здания, отпала необходимость использовать обогреватели и тепловые пушки. На входе в учреждение оборудована колясочная комната, также в здании появилась игровая. В коридорах стоят мягкие диваны вместо жёстких лавочек, пеленальные столы. Обновлена вся мебель. Приобретено 11 единиц современного медицинского оборудования.

— Работой удовлетворён. Коллектив очень живой, глаза горят, очень хорошее впечатление, – поделился Василий Орлов.

Приём юных райчихинцев начался 25 января. Поликлиника рассчитана на 350 посещений в смену. В этом же здании будет располагаться стоматология и женская консультация, сообщает пресс-служба правительства Амурской области.

— Наша задача все медучреждения региона привести в соответствие современным требованиям, необходимым для комфортного и качественного оказания медицинской помощи населению. В ближайшие годы планируем обновить все медицинские учреждения, которые в этом нуждаются. Они будут приведены в соответствие современным требованиям, необходимым для комфортного и качественного оказания медицинской помощи населению, – прокомментировал амурский губернатор.

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#губернатор #медицина #Райчихинск

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