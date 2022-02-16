В 2022 году амурскому бизнесу снова окажут налоговые преференции

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В период пандемии коронавируса одними из наиболее востребованных видов поддержки малого бизнеса стали налоговые льготы. Правительство Амурской области проводит постоянную работу по оптимизации налоговых ставок. Продолжат это делать и в текущем, 2022 году.

— Востребованность налоговых преференций нагляднее всего увидеть в цифрах. В прошлом году объем льгот для бизнеса только по упрощенной и патентной системам налогообложения превысил два миллиарда рублей. Для сравнения, в 2020 году эта сумма была на 800 миллионов меньше. Налоговые льготы для ряда приоритетных и не восстановившихся от пандемии отраслей сохранены в текущем году. Преференции уже продлены для 14 видов предпринимательской деятельности. При этом совместно с бизнесом готовы в течение года рассматривать возможность расширения этого перечня. Например, сейчас во втором чтении рассматривается законопроект о снижении ставок для региональных пассажироперевозчиков, чьи доходы также значительно снизились в период действия ограничительных мер, – сказал амурский губернатор Василий Орлов.

Он подчеркнул, что работа в этом направлении проводится совместно с предпринимательским сообществом. Её эффективность оценивается в рамках Национального рейтинга состояния инвестклимата в субъектах РФ.

В минэкономразвития Приамурья отметили, что самые популярные у амурских бизнесменов – это спецрежимы упрощенной и патентной систем налогообложения.

Так, в половину дешевле стал патент в 2022 году для четырёх видов предпринимательской деятельности: бизнеса в сфере экскурсионных услуг, физической культуры и спорта, а также общественного питания с залом обслуживания посетителей и без него. Для вновь зарегистрированных предпринимателей сохранены двухлетние налоговые каникулы. Это касается тех видов деятельности, которым доступна патентная система налогообложения.

Налоги по «упрощёнке» смогут оплачивать в 2022 году компании, действующие в сфере искусства, спорта, отдыха, развлечений, физкультурно-оздоровительной деятельности, музеев, кинотеатров и заведений общепита. При этом, если объектом налогообложения являются доходы, то налог составит 1 % вместо 6 %, а если за налоговую базу принят доход, уменьшенный на величину расходов, то 5 % вместо 15 %.

— В отличие от вышеперечисленных категорий бизнеса на аналогичных условиях льгота бессрочно распространяется на социальных предпринимателей и организации, занимающиеся заготовкой, переработкой и реализацией дикоросов. Для туризма и гостиничного бизнеса пониженные ставки по упрощённой системе налогообложения установлены дифференцированно до 2026 года, – рассказали в пресс-службе минэкономразвития региона.

Там добавили, что до 2024 года налоговые каникулы могут получить начинающие предприниматели, работающие по упрощенной системе налогообложения.