В Амурской области проводят рейды в частном секторе

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Статистика пожаров в жилом секторе в отопительный сезон растет из-за неправильного использования обогревательных приборов, печей, сообщает главное управление МЧС России по Амурской области.

На территории Приамурья во время отопительного сезона инспекторы отделов надзорной деятельности и профилактической работы совместно с сотрудниками полиции, специалистами органов опеки, представителями администраций населенных пунктов проводят рейды в частном жилом секторе. На особом контроле находятся многодетные и неблагополучные семьи, а также люди с ограниченными возможностями.

С 1 января по 11 февраля специалисты провели 602 профилактических рейда, осмотрено более 4 500 жилых домов, в том числе 1 990 мест проживания многодетных семей, престарелых граждан, инвалидов и социально-неадаптированных граждан. Выявлено и проинспектировано около 60 мест возможного пребывания лиц без определенного места жительства.

В ходе проверок специалисты обнаружили 201 нарушение требований пожарной безопасности, вручено для исполнения 78 предписаний, возбуждено 90 дел об административных правонарушениях.

Во время проверок специалисты не только выявляют нарушения, но и проводят беседы с жильцами. Инспекторы рассказывают о последствиях нарушения правил пожарной безопасности.