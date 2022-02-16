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16февраля
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сегодня, 14:50 1

В Амурской области проводят рейды в частном секторе

В зимнее время увеличивается число пожаров из-за нарушений правил пожарной безопасности

В Амурской области проводят рейды в частном секторе
Фото: 28.mchs.gov.ru

Статистика пожаров в жилом секторе в отопительный сезон растет из-за неправильного использования обогревательных приборов, печей, сообщает главное управление МЧС России по Амурской области.

На территории Приамурья во время отопительного сезона инспекторы отделов надзорной деятельности и профилактической работы совместно с сотрудниками полиции, специалистами органов опеки, представителями администраций населенных пунктов проводят рейды в частном жилом секторе. На особом контроле находятся многодетные и неблагополучные семьи, а также люди с ограниченными возможностями.

С 1 января по 11 февраля специалисты провели 602 профилактических рейда, осмотрено более 4 500 жилых домов, в том числе 1 990 мест проживания многодетных семей, престарелых граждан, инвалидов и социально-неадаптированных граждан. Выявлено и проинспектировано около 60 мест возможного пребывания лиц без определенного места жительства.

В ходе проверок специалисты обнаружили 201 нарушение требований пожарной безопасности, вручено для исполнения 78 предписаний, возбуждено 90 дел об административных правонарушениях.

Во время проверок специалисты не только выявляют нарушения, но и проводят беседы с жильцами. Инспекторы рассказывают о последствиях нарушения правил пожарной безопасности.

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#МЧС #пожары

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Комментарии
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  • Офисный планктон

    Офисный планктон
    3 часа назад

    Надо запретить проживание граждан в домах, не оборудованных автоматическими системами пожаротушения и не имеющих запасного пожарного выхода. ;)

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