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16февраля
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сегодня, 14:05 2

В 14 российских регионах начали отказываться от ограничений в связи с пандемией

Там системы QR-кодов отменили или приостановили

В 14 российских регионах начали отказываться от ограничений в связи с пандемией
Фото: pixabay.com

В части регионов России местные власти решили отменить или частично приостановить действие системы QR-кодов, сообщает ТАСС.

Так, в Свердловской области QR-коды в общепите и сфере услуг не проверяют, и это не привело к росту заболеваемости COVID-19. В Карачаево-Черкесии, Ставропольском крае и Тюменской области наличие сертификата о вакцинации также не требуют в общепите, торговых центрах и кинотеатрах, а в Костромской области QR-код просят показать на входе в торговые центры только по выходным.

В Хабаровском крае постепенно снимают ограничительные меры в связи с высоким коллективным иммунитетом. У пассажиров внутренних авиарейсов QR-коды не требуют, но при входе в ТЦ, кафе, государственные учреждения он пока нужен.

Между тем, нагрузка на первичное звено здравоохранения возросла, поэтому во многих регионах приостановили плановые приёмы и диспансеризацию.

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#COVID 19 #здоровье #медицина

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Комментарии
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  • Обыкновенный медвежонок

    Обыкновенный медвежонок
    4 часа назад

    Эпидемия,которой не было,пошла на спад.

  • Офисный планктон

    Офисный планктон
    3 часа назад

    И правильно! Что есть ограничения, что их нет, а зараза своё дело делает.

    Проблема в том, что этими ограничениями власть борется не с пандемией, а с невакцинированными.

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