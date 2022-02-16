В 14 российских регионах начали отказываться от ограничений в связи с пандемией

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Так, в Свердловской области QR-коды в общепите и сфере услуг не проверяют, и это не привело к росту заболеваемости COVID-19. В Карачаево-Черкесии, Ставропольском крае и Тюменской области наличие сертификата о вакцинации также не требуют в общепите, торговых центрах и кинотеатрах, а в Костромской области QR-код просят показать на входе в торговые центры только по выходным.

В Хабаровском крае постепенно снимают ограничительные меры в связи с высоким коллективным иммунитетом. У пассажиров внутренних авиарейсов QR-коды не требуют, но при входе в ТЦ, кафе, государственные учреждения он пока нужен.

Между тем, нагрузка на первичное звено здравоохранения возросла, поэтому во многих регионах приостановили плановые приёмы и диспансеризацию.