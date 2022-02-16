В Амурской области дорожное предприятие оштрафовали за плохую очистку дорог

ООО «Михайловское дорожное управление» и его руководитель оштрафованы за ненадлежащее содержание дорог. Меры были приняты после прокурорской проверки.

Предприятие работает в Михайловском, Октябрьском районах и Бурейском муниципальном округе. На момент проверки на двух участках дорог обнаружен снежный накат, дороги были небезопасны для движения.

Руководителю дорожного предприятия было внесено прокурорское представление, возбуждено дело об административном правонарушении. Общая сумма штрафа составила 120 тысяч рублей, сообщает прокуратура Амурской области.