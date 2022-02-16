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16февраля
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сегодня, 13:19 14

В Благовещенске хотят перекрасить торговые центры

Центр развития территорий предложил новый дизайн для фасада «Большого» и «Хуафу»

В Благовещенске хотят перекрасить торговые центры
Фото: Амур.инфо

Центр развития территорий Амурской области предложил изменить фасад крупных торговых центров Благовещенска. Предлагается не только поменять цветовое решение, но и сделать единый стиль для вывесок.

Так, торговые центры «Большой» и «Хуафу» предложили перекрасить в серый, бежевый, темно-коричневый и белый.

— Здания объединяет не только расположение, но и обилие вывесок и рекламы. Они перекрывают витрины, окна, архитектурные элементы зданий, – рассказали в ЦРТ. – Кстати, перекрасить рекомендовали не только сами фасады, но и различные элементы – кондиционеры, оконные рамы и двери. Прежние вывески остаться на преображенных фасадах не смогут. На каждом ТЦ под них чётко определили места.

Урбанисты отмечают, что собственники магазинов, расположенных в этих торговых центрах, должны будут отказаться от цветного фона на вывесках – все названия и лого на фасадах должны разместиться на простых белых подложках. Шрифты для вывески должны быть выбраны также в соответствии со своим брендбуком.

Специалисты Центра развития территорий Амурской области советуют привести к единому виду и таблички с режимами работы – их стоит выполнить из оргстекла молочного цвета.

В пресс-службе мэрии Благовещенска рассказали, что этот проект полностью вписывается в новый дизайн-код города, разработанный совместно с ЦРТ.

— Избавляясь от яркой рекламы, вывесок и другого визуального шума мы сделаем внешний вид нашего города гораздо эстетичнее и приятнее как для жителей, так и для туристов. Предложенные проекты соответствуют тому дизайн-коду, который был принят ранее, – заверили в пресс-службе администрации.

Там напомнили, что работа по этому направлению уже ведётся – разработаны единые стандарты киосков. Новые объекты уличной торговли уже начали появляться на набережной реки Амур и в других частях города.

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#бизнес #мэрия

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Комментарии
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  • Офисный планктон

    Офисный планктон
    4 часа назад

    За чей счёт банкет?

  • Baska

    Baska
    4 часа назад

    Давно пора это желтое позорище перекрасить, как вообще пришло в голову выбрать такие цвета

  • DimonS

    DimonS
    4 часа назад

    Одеть всех жителей в стандартную серую одежду. Ходить по городу только колоннами, строевым шагом. Личные автомобили запретить или по спецпропускам сделать.

    А то ишь, распоясались!

  • Татьяна Белогорск

    Татьяна Белогорск
    3 часа назад

    воду варят! Займитесь лучше больницами.

  • тт

    тт
    3 часа назад

    А что, более насущных проблем нет? Дороги ужасные, в поликлиниках очереди до драки, а оказывается проблема то вон в чем, слишком что то аляповато....

  • Офисный планктон

    Офисный планктон
    3 часа назад

    Татьяна Белогорск, больницы давно уже городу не принадлежат, есличо.

    тт, поликлиники тоже...

  • fidel castro rus

    fidel castro rus
    3 часа назад

    Стиль МФЦ.

  • Андрей ф

    Андрей ф
    2 часа назад

    не плохое решение. Только будет ли он таковым!? Все здания завешаны вывесками и рекламами.

  • OT

    OT
    2 часа назад

    Какая-то аналогич с басней Крылова про музыкантов. Сколько не раскрашивай, а жить лучше не будем.

  • Мира

    Мира
    2 часа назад

    Зачем? (хотелось написать матом...)

  • Авантыч

    Авантыч
    1 час назад

    тт

    Боже...

    ЦРТ это архитектурное и дизайнерское бюро. Какие к черту дороги и очереди поликлиник.

    Когда у нас уже люди начнут голову включать, а не популисткими фразами разговаривать...

  • FыR-FыR

    FыR-FыR
    1 час назад

    Давно пора. Человека должно создавать окружение.

  • тт

    тт
    40 минут назад

    А финансирует их за чей счёт? По мне так херней страдают. И цветовая гамма предложена из серии пусть все будет серым и унылым. И так город большую часть года серо-белый, глазу не за что зацепиться, так давайте ещё добавим это депрессивное уныние.

  • тт

    тт
    37 минут назад

    И по фото не видно, что здания требуют ремонта, зато здание БГПУ на Ленина кричит, что пора бы уже его привести в порядок.

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