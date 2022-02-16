В Благовещенске хотят перекрасить торговые центры

Фото: Амур.инфо

Центр развития территорий Амурской области предложил изменить фасад крупных торговых центров Благовещенска. Предлагается не только поменять цветовое решение, но и сделать единый стиль для вывесок.

Так, торговые центры «Большой» и «Хуафу» предложили перекрасить в серый, бежевый, темно-коричневый и белый.

— Здания объединяет не только расположение, но и обилие вывесок и рекламы. Они перекрывают витрины, окна, архитектурные элементы зданий, – рассказали в ЦРТ. – Кстати, перекрасить рекомендовали не только сами фасады, но и различные элементы – кондиционеры, оконные рамы и двери. Прежние вывески остаться на преображенных фасадах не смогут. На каждом ТЦ под них чётко определили места.

Урбанисты отмечают, что собственники магазинов, расположенных в этих торговых центрах, должны будут отказаться от цветного фона на вывесках – все названия и лого на фасадах должны разместиться на простых белых подложках. Шрифты для вывески должны быть выбраны также в соответствии со своим брендбуком.

Специалисты Центра развития территорий Амурской области советуют привести к единому виду и таблички с режимами работы – их стоит выполнить из оргстекла молочного цвета.

В пресс-службе мэрии Благовещенска рассказали, что этот проект полностью вписывается в новый дизайн-код города, разработанный совместно с ЦРТ.

— Избавляясь от яркой рекламы, вывесок и другого визуального шума мы сделаем внешний вид нашего города гораздо эстетичнее и приятнее как для жителей, так и для туристов. Предложенные проекты соответствуют тому дизайн-коду, который был принят ранее, – заверили в пресс-службе администрации.

Там напомнили, что работа по этому направлению уже ведётся – разработаны единые стандарты киосков. Новые объекты уличной торговли уже начали появляться на набережной реки Амур и в других частях города.