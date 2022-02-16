В Зее по требованию прокуратуры снижена незаконная наценка на продукты питания
Слишком дорогим оказалось подсолнечное масло
В Зее один из предпринимателей нарушал законодательство о ценах на продукты. Подсолнечное масло продавалось с превышением торговой надбавки, установленной для районов Крайнего Севера, сообщает прокуратура Амурской области.
В связи с выявленными нарушениями предприниматель был оштрафован. Также владельцу бизнеса было внесено прокурорское представление об устранении нарушений. Лица, несущие ответственность за нарушение, привлечены к дисциплинарной ответственности.
Сейчас прокурорское представление выполнено, нарушения устранены, сообщает прокуратура Амурской области.
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