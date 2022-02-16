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16февраля
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сегодня, 12:59 3

В Зее по требованию прокуратуры снижена незаконная наценка на продукты питания

Слишком дорогим оказалось подсолнечное масло

В Зее по требованию прокуратуры снижена незаконная наценка на продукты питания
Фото: Прокуратура Амурской области

В Зее один из предпринимателей нарушал законодательство о ценах на продукты. Подсолнечное масло продавалось с превышением торговой надбавки, установленной для районов Крайнего Севера, сообщает прокуратура Амурской области.

В связи с выявленными нарушениями предприниматель был оштрафован. Также владельцу бизнеса было внесено прокурорское представление об устранении нарушений. Лица, несущие ответственность за нарушение, привлечены к дисциплинарной ответственности.

Сейчас прокурорское представление выполнено, нарушения устранены, сообщает прокуратура Амурской области.

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#закон #Зея #происшествия #бизнес #финансы

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Комментарии
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  • Кроненберг

    Кроненберг
    5 часов назад

    пусть прокурор по благовещенским магазинам поездит

  • Офисный планктон

    Офисный планктон
    4 часа назад

    Крон, ты б ему написал, он бы и поездил...

  • Алиса65

    Алиса65
    4 часа назад

    При капитализме никакой прокурор рынку не указ, только конкуренция),которой у нас нет, есть сговор...

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