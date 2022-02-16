Экс-директор амурского предприятия обманул ФСИН на 190 миллионов

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Бывшего директора муниципального предприятия «Амурское» Благовещенский городской суд признал виновным в злоупотреблении должностными полномочиями, сообщает прокуратура Амурской области.

В 2015 году предприятие «Амурское» заключило контракты с 18 территориальными органами ФСИН на поставку продуктов для осуждённых. Его директор поручил составить товарные накладные о поставке и отправить заказчикам для оплаты. Однако на самом деле продукты не доставили. Общий ущерб составил 190,5 миллиона рублей.

Суд назначил виновнику четыре с половиной года лишения свободы в исправительной колонии общего режима, а также лишил права занимать определённые должности на два года.