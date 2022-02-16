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16февраля
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сегодня, 12:41 6

Экс-директор амурского предприятия обманул ФСИН на 190 миллионов

Его признали виновным в злоупотреблении должностными полномочиями

Экс-директор амурского предприятия обманул ФСИН на 190 миллионов
Фото: pixabay.com

Бывшего директора муниципального предприятия «Амурское» Благовещенский городской суд признал виновным в злоупотреблении должностными полномочиями, сообщает прокуратура Амурской области.

В 2015 году предприятие «Амурское» заключило контракты с 18 территориальными органами ФСИН на поставку продуктов для осуждённых. Его директор поручил составить товарные накладные о поставке и отправить заказчикам для оплаты. Однако на самом деле продукты не доставили. Общий ущерб составил 190,5 миллиона рублей.

Суд назначил виновнику четыре с половиной года лишения свободы в исправительной колонии общего режима, а также лишил права занимать определённые должности на два года.

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#криминал #происшествия #суды

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Комментарии
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  • SnoopyKiller

    SnoopyKiller
    5 часов назад

    Н-да, за 190 лямов я тоже готов отсидеть 4 года. Зато потом выходишь, и можно улетать на ПМЖ на Мальдивы до конца своих дней, пусть даже без права занимать определённые должности.

  • inoy

    inoy
    5 часов назад

    а имущество конфисковать ???

  • Алиса65

    Алиса65
    4 часа назад

    SnoopyKiller...за 190 лямов я тоже готов отсидеть 4 года...

    Такие деньги можно просто ЗАРАБОТАТЬ за 4 года, а из колонии можно и не выйти, или выйти инвалидом...

  • Tolson

    Tolson
    3 часа назад

    АмурИнфо такой АмурИнфо... ФГУП "Амурское" - унитарное предприятие ФСИН, которое заключало контракты на поставку продуктов именно благодаря своей принадлежности к ФСИН. Просто так "дядя Вася" туда никак не пролезет. А теперь, пытливый читатель, загугли сколько коррупционных скандалов было во ФСИН за последние лет десять, сколько директоров и замов сели или сбежали за границу. Не всё так однозначно в этой сфере...

  • DrDimon

    DrDimon
    3 часа назад

    "Н-да, за 190 лямов я тоже готов отсидеть 4 года. Зато потом выходишь, и можно улетать на ПМЖ на Мальдивы до конца своих дней"

    Ну, во-первых, кто вам сказал, что к моменту вашего выхода 190 лямов будут в целости и сохранности? Бесхозных денег вообще не бывает, а уж таких - тем более.

    Во-вторых, вас с заработанным в зоне туберкулезом власти Мальдив вряд ли впустят в страну. Да и вас лично будут беспокоить куда более насущные проблемы.

  • Правильный умник

    Правильный умник
    9 минут назад

    О как, оказывается в Благовещенске можно (сказано выше) зарабатывать по 4млн.рублей в месяц! Это, что же за работа такая? Враго....тьфу, "слугой народа" ?

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