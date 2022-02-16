Ежегодный конкурс социальной рекламы «Отражение» стартовал в Благовещенске
Он пройдет в 16-й раз
В Благовещенске стартовал ежегодный конкурс социальной рекламы «Отражение». Конкурс будет посвящён Году бережного отношения к Благовещенску. Заявки на участие принимаются в отделе по делам молодёжи с 15 февраля по 3 марта, сообщает пресс-служба мэрии.
Победителей конкурса определят в каждой из трех номинаций: «социальный плакат», «социальный видеоролик» и «короткометражный фильм».
Впервые за историю конкурса денежные призы получат не только победители, но и призёры конкурса во всех номинациях! Победители – в размере 11 500 рублей, за 2 и 3 места – 7 500 и 5 500 рублей.
Для реализации своих идей можно выбрать следующие направления:
- «#СтопВандал» – формирование бережного отношения к инфраструктуре города, противодействие актам вандализма;
- «Народный иммунитет» – медицинское просвещение общества, важность своевременного прохождения вакцинации и диспансеризации, а также личная ответственность за сохранение здоровья общества;
- «Шаг навстречу экологии» – экологическое просвещение и популяризация заботы об экологии;
- «Поколение проектных идей» – тема вовлечения молодежи в проектную деятельность с целью развития города Благовещенска;
- «Сохраняя наследие» – распространение и популяризация информации об историческом и культурном наследии города Благовещенска.
Принять участие в конкурсе может любой благовещенец в возрасте от 14 до 35 лет, не занимающийся профессиональной рекламной деятельностью. Свои работы могут представить не только индивидуальные авторы, но и творческие объединения. Организаторы конкурса – отдел по делам молодежи управления по физической культуре, спорту и делам молодежи администрации города Благовещенска.
Подробную информацию о конкурсе можно получить по телефону 23-39-56 или в инстаграм-аккаунте @molodblag28.
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