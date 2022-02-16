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16февраля
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сегодня, 12:20 1

Ежегодный конкурс социальной рекламы «Отражение» стартовал в Благовещенске

Он пройдет в 16-й раз

Ежегодный конкурс социальной рекламы «Отражение» стартовал в Благовещенске
Фото: @molodblag28

В Благовещенске стартовал ежегодный конкурс социальной рекламы «Отражение». Конкурс будет посвящён Году бережного отношения к Благовещенску. Заявки на участие принимаются в отделе по делам молодёжи с 15 февраля по 3 марта, сообщает пресс-служба мэрии.

Победителей конкурса определят в каждой из трех номинаций: «социальный плакат», «социальный видеоролик» и «короткометражный фильм».

Впервые за историю конкурса денежные призы получат не только победители, но и призёры конкурса во всех номинациях! Победители – в размере 11 500 рублей, за 2 и 3 места – 7 500 и 5 500 рублей.

Для реализации своих идей можно выбрать следующие направления:

  • «#СтопВандал» – формирование бережного отношения к инфраструктуре города, противодействие актам вандализма;
  • «Народный иммунитет» – медицинское просвещение общества, важность своевременного прохождения вакцинации и диспансеризации, а также личная ответственность за сохранение здоровья общества;
  • «Шаг навстречу экологии» – экологическое просвещение и популяризация заботы об экологии;
  • «Поколение проектных идей» – тема вовлечения молодежи в проектную деятельность с целью развития города Благовещенска;
  • «Сохраняя наследие» – распространение и популяризация информации об историческом и культурном наследии города Благовещенска.

Принять участие в конкурсе может любой благовещенец в возрасте от 14 до 35 лет, не занимающийся профессиональной рекламной деятельностью. Свои работы могут представить не только индивидуальные авторы, но и творческие объединения. Организаторы конкурса – отдел по делам молодежи управления по физической культуре, спорту и делам молодежи администрации города Благовещенска.

Подробную информацию о конкурсе можно получить по телефону 23-39-56 или в инстаграм-аккаунте @molodblag28.

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#конкурсы

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Комментарии
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  • Офисный планктон

    Офисный планктон
    2 часа назад

    "важность своевременного прохождения вакцинации"

    Аж перед глазами картинка встала!

    Человек похожий на ВВЖ в ЦКБ на жёлто-голубом флаге... Весь исколотый вакцинами, некоторые шприцы с надписями "гам-ковид-вак", "ковивак", "спутник лайт", "эпиваккорона" ещё торчат из тела, вокруг на полу разбросаны пустые пузырьки из-под вакцин...

    Камера наезжает на лицо человека похожего на ВВЖ, он снимает маску ИВЛ и, как обычно, экспансивно говорит в камеру: "Что ты смотришь? Видишь, я привился! Потому и живой! А не привился, сдох бы давно уже! Иди прививайся! Не фиг тут на меня глазеть зря!"

    Камера отъезжает, в кадр попадают люди в чумных костюмах с лицами, плотно закрытыми масками. Они скандируют: "Сделай восемь прививок и мы подключим тебя к ИВЛ бесплатно"!

    Внизу кадра на протяжении всего ролика бегущая строка: "Прививка от ковида - дело добровольное! Хочешь прививайся, не хочешь - прививайся!"

    Занавес. О_О

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