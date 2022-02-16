Олимпиада-2022: «серебро» у конькобежцев и «бронза» у биатлонистов

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По итогам 12 дня Олимпийских игр в Пекине команда российских спортсменов завоевала в копилку сборной ещё две медали: «бронзу» и «серебро». Теперь в активе наших спортсменов 20 медалей (из которых только четыре золотых) и 9 место в медальном зачёте.

Отметим, что по общему количеству наград россияне вторые. На первом месте норвежцы (26 медалей, из которых 12 – «золото»), а на третьем – немцы (18 медалей, из которых 9 – «золото»).

По итогам 15 февраля, «серебро» в командной гонке завоевали наши конькобежцы Даниил Алдошкин, Сергей Трофимов и Руслан Захаров. В финальной гонке россиян смогли обойти атлеты из сборной Норвегии.

В эстафете биатлонистов российские спортсмены стали третьими. Карим Халили, Александр Логинов, Максим Цветков и Эдуард Латыпов вплоть до последнего рубежа уверенно лидировали в эстафете. Отрыв достигал 50,2 секунды. Но на последнем огневом рубеже Эдуард Латыпов допустил четыре промаха и был вынужден уйти на два штрафных круга. В это время его опередили Ветле Шостад Кристиансен (Норвегия) и Кентен Фийон-Майе (Франция).

Также накануне прошёл первый этап соревнования женщин в фигурном катании. Россиянки по итогам короткой программы заняли перовое, второе и четвёртое места. Пожелаем удачи Камиле Валиевой, Анне Щербаковой, и Александре Трусовой на следующем этапе соревнований. Произвольная программа пройдёт 17 февраля.

Сегодня, 16 февраля, болеем за наших спортсменов в хоккее, кёрлинге, биатлоне, лыжных гонках, фристайле, шорт-треке.