Госдума ужесточает наказание для педофилов

Российские парламентарии решили ужесточить ответственность за половые преступления против детей. Поправки в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы вводят новые понятия и отягчающие обстоятельства.

— Нам важно защитить детей от насилия. От тех, кто может использовать свое положение для таких преступлений. Принятые сегодня поправки предусматривают введение новых отягчающих обстоятельств, если насилие совершено лицом, проживающим с ребенком, несущим обязанности по содержанию, воспитанию, обучению и защите интересов несовершеннолетнего или работающим в сферах образования и воспитания несовершеннолетних, – пояснил председатель Государственной Думы Вячеслав Володин.

В качестве отягчающего обстоятельства в закон вводится совершение преступления в отношении несовершеннолетнего лицом, на которое возложены обязанности по содержанию ребёнка, его обучению или защите прав.

Также ужесточение ответственности грозит преступникам, проживающим совместно с несовершеннолетним, а также педагогам и воспитателям, детским медикам, тренерам, руководителям ансамблей и так далее.

Ужесточается и наказание за укрывательство тяжких преступлений против детей до 14 лет. В случае выяснения таких обстоятельств преступникам может грозить до года тюрьмы.

Повышается ответственность за половые преступления против детей, совершенные с использованием СМИ и интернета. По законопроекту, подобные преступления будут наказываться тюремным сроком до шести лет, сообщает пресс-служба Госдумы России.