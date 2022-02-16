Амурчанин украл золотые кольца у своей подруги

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33-летниего жителя посёлка Магдагачи признали виновным в краже, совершённой с причинением значительного ущерба, сообщает прокуратура Амурской области.

В марте прошлого года осуждённый был в Белогорске в гостях у своей знакомой. Из шкатулки потерпевшей он украл два золотых кольца стоимостью более десяти тысяч рублей. Уточняется, что амурчанин совершил преступление в то время, когда предыдущая судимость ещё не была погашена.

Мужчина полностью признал свою вину и активно способствовал расследованию и раскрытию дела. Суд, учтя все обстоятельства дела, назначил виновнику шесть с половиной лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Приговор пока не вступил в законную силу.