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16февраля
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сегодня, 11:23 0

Амурчанин украл золотые кольца у своей подруги

Мужчина уже был судим

Амурчанин украл золотые кольца у своей подруги
Фото: pixabay.com

33-летниего жителя посёлка Магдагачи признали виновным в краже, совершённой с причинением значительного ущерба, сообщает прокуратура Амурской области.

В марте прошлого года осуждённый был в Белогорске в гостях у своей знакомой. Из шкатулки потерпевшей он украл два золотых кольца стоимостью более десяти тысяч рублей. Уточняется, что амурчанин совершил преступление в то время, когда предыдущая судимость ещё не была погашена.

Мужчина полностью признал свою вину и активно способствовал расследованию и раскрытию дела. Суд, учтя все обстоятельства дела, назначил виновнику шесть с половиной лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Приговор пока не вступил в законную силу.

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#криминал #происшествия

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