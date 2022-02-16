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16февраля
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сегодня, 11:04 0

В Благовещенске задержали угонщиков

18-летние преступники задержаны по горячим следам

В Благовещенске задержали угонщиков
Фото: pixabay.com

Накануне благовещенец позвонил в полицию и сообщил, что его автомобиль пропал со двора дома.

На место преступления отправилась оперативная группа. Просмотрев записи с камер, полицейские отследили маршрут автомобиля. Ориентировка была передана экипажам ДПС.

Через некоторое время автомобиль с угонщиками был найден. Задержанные признались, что ночью увидели автомобиль, и им захотелось прокатиться. При этом они сломали ручку водительской двери, а после повреждения замка зажигания бросили машину и скрылись.

В отношении угонщиков возбуждено уголовное дело. Автомобиль возвратили владельцу.

Задержанные находятся под подпиской о невыезде, сообщает пресс-служба управления МВД РФ по Амурской области.

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#криминал #происшествия

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