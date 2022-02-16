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16февраля
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Краснокнижные кречеты приехали на Дальний Восток из Мюнхена

83 птицы прибыли на Камчатку в Центр по репродукции и сохранению редких видов ловчих птиц

Краснокнижные кречеты приехали на Дальний Восток из Мюнхена
Фото: dvtu.customs.gov.ru

В первый в России Центр по репродукции и сохранению редких видов ловчих птиц, который находится на Камчатке, доставили партию краснокнижных кречетов. Из немецкого Мюнхена на Дальний Восток прибыли 83 птицы, рассказали в пресс-службе Дальневосточного таможенного управления.

В ведомстве отметили, что каждая птица транспортировалась в специальной клетке. Все необходимые международные и ветеринарные сертификаты и иные документы на птиц были предоставлены, и к концу дня таможенное оформление необычного груза в аэропорту Петропавловска-Камчатского было окончено.

Специалисты отмечают, что популяция этих птиц на Камчатке сокращается из-за того, что их отлавливают браконьеры для продажи в страны Ближнего Востока. Там цена одной качественной особи может составлять сотни тысяч долларов.

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#животные #экология

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Комментарии
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  • Алиса65

    Алиса65
    7 часов назад

    И кто проплатил сей банкет?

  • inoy

    inoy
    6 часов назад

    шейхи с ближнего востока

  • холостяк

    холостяк
    5 часов назад

    Специалисты отмечают, что популяция этих птиц на Камчатке сокращается из-за того, что их отлавливают браконьеры для продажи в страны Ближнего Востока. Там цена одной качественной особи может составлять сотни тысяч долларов.

    Молодцы! Составим конкуренцию браконьерам! Будим сами, на прямую продавать шейхам

  • Офисный планктон

    Офисный планктон
    4 часа назад

    Холостяк, ты бы лучше алабаев шёл ловить, а не камчатских кречетов. По крайней мере, за алабаев срок не намотаешь. )

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