Краснокнижные кречеты приехали на Дальний Восток из Мюнхена

Фото: dvtu.customs.gov.ru

В первый в России Центр по репродукции и сохранению редких видов ловчих птиц, который находится на Камчатке, доставили партию краснокнижных кречетов. Из немецкого Мюнхена на Дальний Восток прибыли 83 птицы, рассказали в пресс-службе Дальневосточного таможенного управления.

В ведомстве отметили, что каждая птица транспортировалась в специальной клетке. Все необходимые международные и ветеринарные сертификаты и иные документы на птиц были предоставлены, и к концу дня таможенное оформление необычного груза в аэропорту Петропавловска-Камчатского было окончено.

Специалисты отмечают, что популяция этих птиц на Камчатке сокращается из-за того, что их отлавливают браконьеры для продажи в страны Ближнего Востока. Там цена одной качественной особи может составлять сотни тысяч долларов.