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16февраля
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сегодня, 10:25 9

Прокурор Амурской области поручил провести отлов бродячих собак в Константиновском районе

Выяснилось, что беспризорными животными никто не занимался

Прокурор Амурской области поручил провести отлов бродячих собак в Константиновском районе
Фото: depositphotos

Одна из жительниц села Крестовоздвиженка пожаловалась прокурору Амурской области Александру Бучману на агрессивных собак, которые свободно гуляют по территории.

После этой жалобы в районе была организована прокурорская проверка. Выяснилось, что администрацией села и ещё 11 других населённых пунктов района работа по отлову бродячих собак не проводилась, заявки на отлов от населения не принимались, не проводилась работа с местными жителями, допускающими самовыгул своих животных.

Прокуратура внесла представление главе района. В итоге с начала февраля уже отловлено около 20 собак, они помещены в пункт временного содержания.

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#животные #происшествия

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Комментарии
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  • DimonS

    DimonS
    7 часов назад

    Я так понимаю, что сельсовету денег на отлов и содержание выделили, а они ничего не делают?

  • Noir

    Noir
    7 часов назад

    Судя по всему все сейчас оказались в ловушке глупости законодательства, собак нужно отлавливать и где-то содержать, а вот содержать негде. Деньги выделяют на отлов и содержание, а потратить их не могут, т.к. необходимо строительство приютов, а это другие объемы денег.

  • Алиса65

    Алиса65
    7 часов назад

    Кто-либо может припомнить хоть один собачий приют при СССР? Я нет. Эти самые приюты создаются для распила. Такую роскошь может позволить себе только тот регион, где все остальные проблемы уже решены. Вижу только один выход - отлов с последующей утилизацией и отмена закона " о жестоком обращении с животными".

  • starco

    starco
    4 часа назад

    Когда мне напоминают про СССР - а кто-нибудь из вас мог сказать советскому участковому, стучащему в дверь, "Ордер есть? Иди нахрен, это частная собственность!" Отлов, говорите? Вы помните в советское время свободный выгул собак? Нет. А почему? А потому что штрафанули бы быстро, стуканули на работу и повесили на доску позора. Устроили бы товарищеский суд и лишили 13-й и путевки в санаторий. Вот как это работало. А сейчас собак пачками вышвыривают на улицы, выпускают гулять (и не скрывают этого) - и они плодятся десятками и сотнями. А убивать их должны власти, угу.

  • Офисный планктон

    Офисный планктон
    4 часа назад

    starco, в советское время существовала специальная бригада в спецавтохозяйстве, которая и занималась плановым и внеплановым (по письменным заявлениям) отловом бродячих животных.

  • DrDimon

    DrDimon
    4 часа назад

    "в советское время существовала специальная бригада"

    Существовала. И что? Вы помните в советское время на улицах своры из 15-20 особей? Я - нет. И не потому, что "существовала бригада", а потому что домашние псы сидели на цепи и не скулили. А если какой и оказывался на улице, то вышеупомянутая бригада с ним расправлялась быстро, решительно и радикально. А хозяину, если таковой отыщется, таких люлей навешают, что чертям тошно станет.

  • Алиса65

    Алиса65
    3 часа назад

    starco , При СССР в многоквартирных домах практически не содержали собак, сейчас почти в каждой квартире. А об ответственности...Во все времена, в особенности в нашей стране, были всегда безответственные, как, впрочем, и ответственные. Не знаю никого, кто бросил бы свою собаку. Как правило, кому-то отдают при отъезде. От брошенных собак такие стаи не наплодятся. Эти изначально дворяне, хозяев у них не было никогда...

  • Жужжа

    Жужжа
    3 часа назад

    В Советском Союзе плату за квартиру брали не с кв.м, а с зарегистрированных в квартире, в т.ч. и с находящихся там собак.

  • Казак

    Казак
    3 часа назад

    Нужно выработать стратегию и путь решения к уменьшению бродячих собак на улицах, а потом требовать, а не поручать отлов, после которого собак нужно куда приютить, а приютов на всех не хватает, в которых ещё и содержать животных затратно. Сейчас такой отлов напоминает то, как пытаешься поймать всех назойливых мух на улице, только в этой ситуации не возникает вопрос, куда их деть. Сначала нужно внедрить обязательную регистрацию собак и проблема бродячих собак постепенно решится, по крайней мере не будет такой как сейчас. Многие переезжают из домов в квартиры, оставляя своих сторожевых собак на улице. Должно быть так, ушел хозяин в мир иной, для которого собака была единственным другом, то её по наследству родственникам передали или при переезде нет возможности с собой собаку забрать, тогда продавай или в приют отдавай с пожизненным содержанием своего питомца, пока новый владелец не найдется.

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