Прокурор Амурской области поручил провести отлов бродячих собак в Константиновском районе

Одна из жительниц села Крестовоздвиженка пожаловалась прокурору Амурской области Александру Бучману на агрессивных собак, которые свободно гуляют по территории.

После этой жалобы в районе была организована прокурорская проверка. Выяснилось, что администрацией села и ещё 11 других населённых пунктов района работа по отлову бродячих собак не проводилась, заявки на отлов от населения не принимались, не проводилась работа с местными жителями, допускающими самовыгул своих животных.

Прокуратура внесла представление главе района. В итоге с начала февраля уже отловлено около 20 собак, они помещены в пункт временного содержания.