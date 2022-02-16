Прокурор Амурской области поручил провести отлов бродячих собак в Константиновском районе
Выяснилось, что беспризорными животными никто не занимался
Одна из жительниц села Крестовоздвиженка пожаловалась прокурору Амурской области Александру Бучману на агрессивных собак, которые свободно гуляют по территории.
После этой жалобы в районе была организована прокурорская проверка. Выяснилось, что администрацией села и ещё 11 других населённых пунктов района работа по отлову бродячих собак не проводилась, заявки на отлов от населения не принимались, не проводилась работа с местными жителями, допускающими самовыгул своих животных.
Прокуратура внесла представление главе района. В итоге с начала февраля уже отловлено около 20 собак, они помещены в пункт временного содержания.
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