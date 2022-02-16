Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2022, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-79702 от 18.12.2020 г., выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
16февраля
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 10:04 0

Во всероссийском рейтинге ГТО Амурская область заняла 19 место

Только за два года в регионе отремонтировали 19 школьных спортзалов

Во всероссийском рейтинге ГТО Амурская область заняла 19 место
Фото: Амур.инфо

В Амурской области в рамках проекта «Спорт – норма жизни» нацпроекта «Демография» проводится работа по совершенствованию спортивной инфраструктуры. Так, за последние два года в регионе оборудовали семь малых спортивных площадок ГТО, а во Всероссийском рейтинге на официальном сайте «Готов к труду и обороне» Амурская область занимает 19 позицию.

Кроме того, за 2020-2021 годы отремонтировано 19 школьных спортзалов, а в 2022 году проведут ремонт ещё в восьми. Отметим, что в рамках нацпроекта «Образование» в этом году также планируют отремонтировать пять школьных стадионов. Ремонт стадионов в Завитинске, Райчихинске, Февральске, Восточном и Сковородино проводится при поддержке ПАО «Газпром».

В 2020 году открыли горнолыжный комплекс в Белогорье. Это стало возможным благодаря поддержке правительства региона и инвесторов. Только в этом сезоне его посетителями стали более девяти тысячи человек.

В 2021 году при поддержке газовиков в Благовещенске открыли физкультурно-оздоровительный комплекс. Сейчас там располагается Центр боевых искусств. В 2022 году такие ФОКИ планируют открыть в Благовещенске, Магдагачи и Тамбовке, а также в Тынде.

В селе Возжаевка Белогорского муниципального округа начали возводить ФОК открытого типа. Работы на этом объекте возобновят с наступлением тепла.

Глава амурского минспорта Дмитрий Кутека отметил, что в регионе фиксируется снижение количества работников сферы физической культуры и спорта. Решить этот вопрос может дополнительная стимуляция новых работников в муниципалитетах, а также обучение уже имеющихся. Так, в прошлом году в рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни» переподготовку в Дальневосточной государственной академии физической культуры прошли 118 специалистов. В текущем году уже ведется формирование списков на обучение. Пройти обучение предлагает и Поволжский государственный университет физической культуры, спорта и туризма.

Благодаря проделанной работе по популяризации спорта в Приамурье им на регулярной основе занимаются около 40 % от общего числа населения области. Планируется, что к 2024 году удастся достичь 55 %.

— На примере амурских муниципальных образований абсолютно очевидна взаимосвязь между качественной спортивной инфраструктурой, созданной в конкретном населенном пункте, и количеством жителей, которые регулярно занимаются спортом. Строительство спортивных объектов министерству необходимо держать на постоянном контроле – они должны сдаваться в срок. В частности, хоккейные коробки, которые планируется приобрести для муниципалитетов, должны быть установлены максимум к началу октября – к следующему холодному сезону, – отметил губернатор Василий Орлов.

Просмотров всего: 289

#спорт

распечатать


В России и мире

Стефания Маликова рассталась с хоккеистом Кириллом Капризовым
Общество

Мини-марафон амурских бегунов стал одним из лучших российских проектов

Спорт

Олимпиада-2022: у России – «серебро» в танцах на льду
Общество

Благовещенский проект по фигурному катанию вошёл в число лучших практик России
Комментарии
Показать все (0)
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь