Во всероссийском рейтинге ГТО Амурская область заняла 19 место

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В Амурской области в рамках проекта «Спорт – норма жизни» нацпроекта «Демография» проводится работа по совершенствованию спортивной инфраструктуры. Так, за последние два года в регионе оборудовали семь малых спортивных площадок ГТО, а во Всероссийском рейтинге на официальном сайте «Готов к труду и обороне» Амурская область занимает 19 позицию.

Кроме того, за 2020-2021 годы отремонтировано 19 школьных спортзалов, а в 2022 году проведут ремонт ещё в восьми. Отметим, что в рамках нацпроекта «Образование» в этом году также планируют отремонтировать пять школьных стадионов. Ремонт стадионов в Завитинске, Райчихинске, Февральске, Восточном и Сковородино проводится при поддержке ПАО «Газпром».

В 2020 году открыли горнолыжный комплекс в Белогорье. Это стало возможным благодаря поддержке правительства региона и инвесторов. Только в этом сезоне его посетителями стали более девяти тысячи человек.

В 2021 году при поддержке газовиков в Благовещенске открыли физкультурно-оздоровительный комплекс. Сейчас там располагается Центр боевых искусств. В 2022 году такие ФОКИ планируют открыть в Благовещенске, Магдагачи и Тамбовке, а также в Тынде.

В селе Возжаевка Белогорского муниципального округа начали возводить ФОК открытого типа. Работы на этом объекте возобновят с наступлением тепла.

Глава амурского минспорта Дмитрий Кутека отметил, что в регионе фиксируется снижение количества работников сферы физической культуры и спорта. Решить этот вопрос может дополнительная стимуляция новых работников в муниципалитетах, а также обучение уже имеющихся. Так, в прошлом году в рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни» переподготовку в Дальневосточной государственной академии физической культуры прошли 118 специалистов. В текущем году уже ведется формирование списков на обучение. Пройти обучение предлагает и Поволжский государственный университет физической культуры, спорта и туризма.

Благодаря проделанной работе по популяризации спорта в Приамурье им на регулярной основе занимаются около 40 % от общего числа населения области. Планируется, что к 2024 году удастся достичь 55 %.

— На примере амурских муниципальных образований абсолютно очевидна взаимосвязь между качественной спортивной инфраструктурой, созданной в конкретном населенном пункте, и количеством жителей, которые регулярно занимаются спортом. Строительство спортивных объектов министерству необходимо держать на постоянном контроле – они должны сдаваться в срок. В частности, хоккейные коробки, которые планируется приобрести для муниципалитетов, должны быть установлены максимум к началу октября – к следующему холодному сезону, – отметил губернатор Василий Орлов.