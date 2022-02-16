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В Амурской области заработала горячая линия помощи пенсионерам в период пандемии (8 (800) 201-42-42). Из-за активного распространения омикрона пожилых амурчан призывают оставаться дома. А для доставки продуктов и лекарств на дом можно оставить заявку по этому же телефону.

Специалисты справочной службы, открытой на базе центра «Доброта», помогут пенсионерам независимо от места их проживания. Это может быть и приготовление пищи, и уборка дома, доставка продуктов, лекарств, прочих предметов первой необходимости, а также помощь в выполнении гигиенических процедур.

Горячая линия будет консультировать пожилых людей и принимать от них заявки на оказание помощи до тех пор, пока ситуация с распространением коронавируса не нормализуется, сообщает правительство Амурской области.