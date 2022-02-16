Амурская область начала получать пожарные автомобили

В Амурскую область начали поступать пожарные автомобили для противопожарной службы региона. Из областного бюджета на обновление автопарка выделили 117,4 миллиона рублей.

Восемь пожарных автоцистерн уже поступило в Приамурье. К концу февраля ожидается прибытие еще четырёх. Новые пожарные машины на базе Урала пожарные части области начнут использовать уже в марте этого года.

— Четвертый год подряд мы продолжаем закупать спецтехнику для пожарных Амурского центра гражданской защиты и пожарной безопасности за счёт средств областного бюджета, – рассказал исполняющий обязанности министра лесного хозяйства и пожарной безопасности области Максим Ишмухамедов. – Благодаря большому запасу огнетушащих веществ и воды в автоцистернах обновление автопарка позволило значительно сократить время ликвидации пожаров.

Пожарные автомобили полностью укомплектованы не только пожарно-техническим вооружением, но и аварийно-спасательным инструментом, что позволяет оказать помощь амурчанам также и при ДТП, сообщает пресс-служба правительства Амурской области.⠀⠀

Справка АИ

В течение трёх лет автопарк пожарных частей области уже пополнился десятью автоцистернами и одной автолестницей.