В Амурской области стартует первый в 2022 году конкурс на предоставление грантов губернатора
Грантовый фонд первого конкурса – девять миллионов рублей
Социально ориентированные некоммерческие организации Амурской области могут принять участие в конкурсе на предоставление грантов губернатора на развитие гражданского общества.
Подать проектные заявки можно по одному из 12 направлений:
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социальное обслуживание, социальная поддержка и защита граждан;
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охрана здоровья граждан;
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поддержка семьи, материнства, отцовства и детства;
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поддержка молодёжных проектов, реализация которых охватывает виды деятельности, предусмотренные статьей 311 Федерального закона от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»;
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поддержка проектов в области науки, образования, просвещения;
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сохранение исторической памяти;
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защита прав и свобод человека и гражданина, в том числе защита прав, заключенных;
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охрана окружающей среды и защита животных;
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развитие общественной дипломатии и поддержка соотечественников;
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развитие институтов гражданского общества;
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поддержка проектов в области противодействия экстремизму, терроризму и коррупционным проявлениям;
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поддержка проектов в области развития физической культуры, спорта и туризма.
Максимальная сумма гранта для организаций, зарегистрированных более чем один год назад до дня окончания срока приёма заявок, составляет один миллион рублей, а для организаций, зарегистрированных за шесть месяцев до дня окончания срока приёма заявок – 500 тысяч рублей. Всего разыграют девять миллионов рублей.
Заявку можно подать с 22 февраля по 22 марта 2022 года на официальном сайте амур.гранты.рф.
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