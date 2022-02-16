Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2022, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-79702 от 18.12.2020 г., выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
16февраля
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 08:13 0

В Амурской области стартует первый в 2022 году конкурс на предоставление грантов губернатора

Грантовый фонд первого конкурса – девять миллионов рублей

В Амурской области стартует первый в 2022 году конкурс на предоставление грантов губернатора
Фото: Архив Амур.инфо

Социально ориентированные некоммерческие организации Амурской области могут принять участие в конкурсе на предоставление грантов губернатора на развитие гражданского общества.

Подать проектные заявки можно по одному из 12 направлений:

  • социальное обслуживание, социальная поддержка и защита граждан;

  • охрана здоровья граждан;

  • поддержка семьи, материнства, отцовства и детства;

  • поддержка молодёжных проектов, реализация которых охватывает виды деятельности, предусмотренные статьей 311 Федерального закона от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»;

  • поддержка проектов в области науки, образования, просвещения;

  • сохранение исторической памяти;

  • защита прав и свобод человека и гражданина, в том числе защита прав, заключенных;

  • охрана окружающей среды и защита животных;

  • развитие общественной дипломатии и поддержка соотечественников;

  • развитие институтов гражданского общества;

  • поддержка проектов в области противодействия экстремизму, терроризму и коррупционным проявлениям;

  • поддержка проектов в области развития физической культуры, спорта и туризма.

Максимальная сумма гранта для организаций, зарегистрированных более чем один год назад до дня окончания срока приёма заявок, составляет один миллион рублей, а для организаций, зарегистрированных за шесть месяцев до дня окончания срока приёма заявок – 500 тысяч рублей. Всего разыграют девять миллионов рублей.

Заявку можно подать с 22 февраля по 22 марта 2022 года на официальном сайте амур.гранты.рф.

Просмотров всего: 579

#губернатор #конкурсы

распечатать


Общество 4

В Амурской области возведут шесть новых школ
Общество

Мини-марафон амурских бегунов стал одним из лучших российских проектов

Общество

Завершился приём заявок на первый дальневосточный фестиваль «Территория детства»
Общество 1

В Благовещенске впервые пройдёт фестиваль цветов
Комментарии
Показать все (0)
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь