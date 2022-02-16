В Амурской области стартует первый в 2022 году конкурс на предоставление грантов губернатора

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Социально ориентированные некоммерческие организации Амурской области могут принять участие в конкурсе на предоставление грантов губернатора на развитие гражданского общества.

Подать проектные заявки можно по одному из 12 направлений:

социальное обслуживание, социальная поддержка и защита граждан;

охрана здоровья граждан;

поддержка семьи, материнства, отцовства и детства;

поддержка молодёжных проектов, реализация которых охватывает виды деятельности, предусмотренные статьей 311 Федерального закона от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»;

поддержка проектов в области науки, образования, просвещения;

сохранение исторической памяти;

защита прав и свобод человека и гражданина, в том числе защита прав, заключенных;

охрана окружающей среды и защита животных;

развитие общественной дипломатии и поддержка соотечественников;

развитие институтов гражданского общества;

поддержка проектов в области противодействия экстремизму, терроризму и коррупционным проявлениям;

поддержка проектов в области развития физической культуры, спорта и туризма.

Максимальная сумма гранта для организаций, зарегистрированных более чем один год назад до дня окончания срока приёма заявок, составляет один миллион рублей, а для организаций, зарегистрированных за шесть месяцев до дня окончания срока приёма заявок – 500 тысяч рублей. Всего разыграют девять миллионов рублей.

Заявку можно подать с 22 февраля по 22 марта 2022 года на официальном сайте амур.гранты.рф.