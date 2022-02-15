В Амурской области ревакцинацию от COVID-19 прошло более 93 тысяч амурчан

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Министр здравоохранения Амурской области Светлана Леонтьева рассказала о том, что ревакцинацию прошло более 93 тысяч амурчан, а в медорганизациях области на сегодня имеется около 127 тысяч доз вакцины четырёх видов, в том числе и «Спутник Лайт» для ревакцинации.

Полный курс вакцинации от новой коронавирусной инфекции в Амурской области прошло 75,3 % населения от плана. От совокупного взрослого населения процент охвата составляет 60,3 %.

На прошлой неделе в регион поступило еще 1 800 доз вакцины «ГамКовидВак». Всего с начала прививочной кампании область получила 636 830 доз вакцины от новой коронавирусной инфекции.

— Ещё раз напоминаю территориям, где пока не зарегистрирован высокий рост числа заболевших COVID-19, воспользуйтесь ситуацией и организуйте разные формы охвата населения вакцинацией, сформируйте выездные бригады, откройте мобильные пункты, вакцинируйте в общественных местах, – напомнила министр здравоохранения Светлана Леонтьева.

Что касается вакцинации подростков от 12 до 17 лет, первый компонент вакцины «Спутник М» получили 704 юных амурчанина, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Амурской области.