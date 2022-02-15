В Амурской области выявили 1 283 новых случая коронавируса

В Приамурье в течение последних суток зафиксировано 1 283 новых случая коронавирусной инфекции.

— Из них не привиты против COVID-19 1 017 человек. Темп прироста за последние сутки – 1,8 %. У 1 262 человек заболевание протекает в виде ОРВИ (97 %), у 19 – в виде пневмонии (2 %), у двоих – в бессимптомной форме (1 %), – сообщает управление Роспотребнадзора по Амурской области.

За те же сутки, по данным портала Стопкоронавирус.рф, было госпитализировано 172 пациента с коронавирусом, выздоровело 46, никто не умер.

С момента начала пандемии в регионе выявили 71 516 случаев коронавируса, 59 141 из которых закончился выздоровлением, 705 – смертью пациентов.