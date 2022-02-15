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15 февраля 2022, 17:12 1

Ольга Бузова назвала себя слишком дорогим подарком для мужчин

Бузова объяснила, почему до сих пор одинока

Ольга Бузова назвала себя слишком дорогим подарком для мужчин
Фото: russianteleweek.ru

Ольга Бузова много работает, поэтому времени на личную жизнь у неё почти не остаётся. Сейчас телеведущая участвует в съёмках шоу «Звезды в Африке» и День всех влюбленных встречала в одиночестве, сообщает «Пятый канал».

Бузова призналась, что этот факт её совсем не расстраивает. На своей странице в Instagram она опубликовала видео, в котором одна сидит за столиком с бокалом в руках.

Телеведущая гордо заявила, что она «настолько дорогой подарок, что ни один мужчина не может себе позволить». Подписчики отметили, что звезде не стоит быть такой категоричной, если она надеется обрести счастье в личной жизни. Однако, некоторые фанаты поддержали Ольгу и подчеркнули, что счастье женщины не определяется только наличием партнёра.

Как пишет «Комсомольская правда», в последнее время Бузова постоянно публикует провокационные фото из Африки. Многие уверены, что таким образом телеведущая пытается привлечь к себе внимание мужчин.

После расставания с Давидом Манукяном Ольга так и не нашла нового бойфренда. С Давой она начала встречаться в 2019 году, а год назад влюблённые со скандалом расстались:

Недавно Бузова призналась, что мечтает снова выйти замуж и устроить роскошную свадьбу. Звезда говорит, что у неё обязательно будет как минимум двое детей.

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#соцсети #шоу-бизнес

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Комментарии
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  • paravis

    paravis
    5 часов назад

    Старость не за горами, завянешь как помидор и избранникам будут нужны только твои бабосы. :)

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