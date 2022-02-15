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15 февраля 2022, 18:04 0

В Благовещенске появилась бесплатная площадка для молодых музыкантов

Репетиции проходят дважды в неделю

В Благовещенске появилась бесплатная площадка для молодых музыкантов
Фото: pixabay.com

Благовещенский городской дом культуры стал местом для встречи молодых музыкантов. Сегодня в новом пространстве занимаются около 70 человек. Репетиции можно проводить как в одиночку, так и группами. Для удобства музыкантов с ними работает звукорежиссёр.

Благодаря поддержке администрации начинающие музыканты могут также сделать собственную звукозапись. К реализации подключилась и библиотека искусств, которая в рамках нацпроекта «Культура» оборудовала современную студию звукозаписи.

Инициатива поддержана мэром города Олегом Имамеевым. Куратором проекта со стороны администрации стал отдел по делам молодёжи.

— Проект родился на форуме «Столица28». Всего мне представили пять проектов. Я сказал, что мы готовы поддержать все, но при условии, что инициаторы не бросят свои идеи и сами буду курировать их реализацию. Очень рад, что проекты работают. Один из них – это как раз репетиционная площадка для молодых вокалистов и музыкантов. Молодёжь уже репетирует. Надеюсь, площадка будет ещё более востребованной, – рассказал мэр Благовещенска Олег Имамеев.

По словам автора проекта Михаила Паршина, организаторы хотят сделать пространство с профессиональным звуком, которое будет работать на постоянной основе, проводить мастер-классы для музыкантов, привозить спикеров из других городов. Авторы подали заявку на два федеральных гранта: в фонд президентских грантов и фонд культуры, сообщает пресс-служба администрации Благовещенска.

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#культура

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