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15 февраля 2022, 17:42 1

До конца года в Благовещенске оборудуют светофорами два перекрёстка

Мэр Благовещенска рассказал о предстоящем благоустройстве

До конца года в Благовещенске оборудуют светофорами два перекрёстка
Фото: @o.g.imameev

Глава Благовещенска Олег Имамеев поделился планами на благоустройство городской дорожной сети. В частности – о намерениях оборудовать светофорами ещё два нерегулируемых перекрёстка.

— Уже точно могу сказать, что безопаснее станут перекрёстки улиц Б. Хмельницкого – Ломоносова и Театральной – Драгошевского. Эти объекты уже в работе. Прорабатываем ещё несколько важных для пешеходов и водителей участков, по которым также получал обращения от вас, – рассказал мэр.

Также он сообщил, что процесс требует длительных согласований и обсуждений, в каждом случае будет принято решение о необходимости. Вопрос согласовывается с ГИБДД, определённое время занимает выделение средств и заключение договоров на установку.

Кроме этого, в текущем году, в порядке модернизации, планируется заменить более десяти светофоров, сообщил мэр в своём телеграмм-канале.

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#городская власть #дороги #ЖКХ

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Комментарии
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  • Kadet_84

    Kadet_84
    1 час назад

    Уважаемый, мэр! Было бы не плохо если бы рассмотрели и проработали вопрос оборудования пешеходного перехода через ул. Ленина у автобсной остановки "Институт леса"? До поры до времени переходят, вернее перебегают в неустановленном месте

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