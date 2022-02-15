До конца года в Благовещенске оборудуют светофорами два перекрёстка

Глава Благовещенска Олег Имамеев поделился планами на благоустройство городской дорожной сети. В частности – о намерениях оборудовать светофорами ещё два нерегулируемых перекрёстка.

— Уже точно могу сказать, что безопаснее станут перекрёстки улиц Б. Хмельницкого – Ломоносова и Театральной – Драгошевского. Эти объекты уже в работе. Прорабатываем ещё несколько важных для пешеходов и водителей участков, по которым также получал обращения от вас, – рассказал мэр.

Также он сообщил, что процесс требует длительных согласований и обсуждений, в каждом случае будет принято решение о необходимости. Вопрос согласовывается с ГИБДД, определённое время занимает выделение средств и заключение договоров на установку.

Кроме этого, в текущем году, в порядке модернизации, планируется заменить более десяти светофоров, сообщил мэр в своём телеграмм-канале.