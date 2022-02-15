В Амурской области возведут шесть новых школ

В региональном правительстве сообщили о возведении в Приамурье шести новых школ. Две из них появятся за счёт механизма государственно-частного партнёрства.

Так, новая школа на полторы тысячи мест появится в Благовещенске, сдать в эксплуатацию учреждение в 406-м квартале планируется в 2023 году. Достроят новые школы в следующем году и в Экимчане и Свободном. К 2024 году новые учебные заведения должны появиться также в Чигирях, Белогорске и в благовещенском Северном микрорайоне.

— Строительство новых учебных заведений в регионе, оснащение их современным оборудованием необходимо для повышения качества образования в регионе, улучшения условий организации образовательного процесса. Большая часть преобразований происходит благодаря участию области в нацпроекте «Образование». Так, до 2025 года в регионе появится ещё шесть современных общеобразовательных организаций, – подытожил губернатор Амурской области Василий Орлов.