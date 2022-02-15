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15 февраля 2022, 16:43 4

В Амурской области возведут шесть новых школ

Они появятся до 2025 года, рассказал Василий Орлов

В Амурской области возведут шесть новых школ
Фото: pixabay.com

В региональном правительстве сообщили о возведении в Приамурье шести новых школ. Две из них появятся за счёт механизма государственно-частного партнёрства.

Так, новая школа на полторы тысячи мест появится в Благовещенске, сдать в эксплуатацию учреждение в 406-м квартале планируется в 2023 году. Достроят новые школы в следующем году и в Экимчане и Свободном. К 2024 году новые учебные заведения должны появиться также в Чигирях, Белогорске и в благовещенском Северном микрорайоне.

— Строительство новых учебных заведений в регионе, оснащение их современным оборудованием необходимо для повышения качества образования в регионе, улучшения условий организации образовательного процесса. Большая часть преобразований происходит благодаря участию области в нацпроекте «Образование». Так, до 2025 года в регионе появится ещё шесть современных общеобразовательных организаций, – подытожил губернатор Амурской области Василий Орлов.

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#губернатор #образование #строительство #школа

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Комментарии
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  • Dendrolog-Ornitholog

    Dendrolog-Ornitholog
    7 часов назад

    Мне всегда интересно: почему пишут про российские школы, а на фотографиях школы зарубежные? Мы же боремся за развитие патриотизма! Так дайте фотографии наших школ, чтобы надписи по-русски были и ученики в юнармейской форме, а ни какой-то там заграничной!

  • Dendrolog-Ornitholog

    Dendrolog-Ornitholog
    7 часов назад

    Как мне кажется, со стороны авторов прослеживается пропаганда заграничного образа жизни и их "загнивающих" ценностей!

  • inoy

    inoy
    7 часов назад

    лень искать, первую дёрнули из сети, тяп-ляп и новость готова, утром по комментам ошибки проверят и нормально)

  • Астана

    Астана
    3 часа назад

    очень слабый губернатор.......

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