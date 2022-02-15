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15февраля
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Стефания Маликова рассталась с хоккеистом Кириллом Капризовым

Дочь Дмитрия Маликова тяжело переживает разрыв с бойфрендом

Стефания Маликова рассталась с хоккеистом Кириллом Капризовым
Фото: rus.team

На днях дочь Дмитрия Маликова отметила 22-летие. Стефания собрала самых близких в одном из московских ресторанов. Подруги именинницы раскрыли её секрет, рассказав о том, что недавно она рассталась с бойфрендом Кириллом Капризовым, пишет «Экспресс газета».

Подруги Стефании поделились, что у неё на празднике, как всегда, всё было изысканно и красиво. Девушка много добрых слов сказала родителям, которые гордятся своей дочерью. Дмитрий Маликов и его супруга Елена Изаксон считают наследницу очень талантливой и уверены, что у нее всё получится.

Говорят, что Стеша решила пригласить только девочек, поскольку недавно пережила расставание с молодым человеком. По словам подруг, Маликова на эмоциях заявила, что «больше никаких парней».

Как пишет «Комсомольская правда», Стефания встречалась со звездой НХЛ Кириллом Капризовым. Поклонники пары несколько месяцев следили за их красивым романом. Влюблённые скрывали свои отношения и не публиковали совместных снимков, но активно ставили лайки под фотографиями друг друга. В одном из интервью хоккеист признавался, что очень редко выражает свою чувства таким образом.

Капризов является одним из самых завидных женихов среди российских спортсменов. В 2020 году он уехал в США, где подписал пятилетний контракт в НХЛ на 45 миллионов долларов. При этом Кирилл очень скромный человек и спокойно относится к дорогим вещам.

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#СМИ #спорт

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