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15 февраля 2022, 17:17 0

Благодаря дорожной субсидии в Амурской области отремонтировали сто километров местных дорог

Финансовой помощью воспользовались уже 44 муниципалитета

Благодаря дорожной субсидии в Амурской области отремонтировали сто километров местных дорог
Фото: Архив Амур.инфо

Ежегодно из дорожного фонда Амурской области выделяется субсидия городам и районам региона на проведение ремонтных работ на дорогах местного значения. В 2021 году 44 муниципальных образования получили деньги в размере 2,1 миллиарда рублей на эти цели.

Благодаря субсидии отремонтировано 133 километра дорог, 41 тысяча квадратных метров тротуаров, восстановлено 45 километров уличного освещения, в том числе дополнительно установлен 1 721 фонарь и проведены различные дорожные мероприятия.

— В текущем году на ремонт местных дорог мы распределяем 40 муниципальным образованиям 784,5 миллиона рублей. В прошлом году в Тынде, Белогорске, Шимановске, а также Бурейском, Константиновском, Ивановском и Тындинском районах с подрядчиками заключены долгосрочные муниципальные контракты со сроками выполнения до 2024 года. Запланированные работы выполняются опережающими темпами. Таким муниципальным образованиям из областного бюджета будет доведено дополнительное финансирование по мере выполнения работ и подтверждения их качества, – рассказал заместитель министра транспорта области Дмитрий Лучников.

По словам замминистра, задачей муниципальной власти является формирование в кратчайшие сроки перечней первоочередных мероприятий ремонта дорог и заключение соответствующих контрактов. Это необходимо для того, чтобы начать дорожные работы, как только наступит тепло, сообщает пресс-служба правительства Амурской области.

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#дороги #ЖКХ

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