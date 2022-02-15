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15февраля
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сегодня, 16:14 0

Жительница Амурской области убила мужа после ссоры

Женщине предъявили обвинение

Жительница Амурской области убила мужа после ссоры
Фото: pixabay.com

Серышевский следственный отдел управления СК по Амурской области окончил расследование уголовного дела в отношении 50-летней жительницы села Белоусовка, убившей своего мужа кухонным ножом.

Из материалов дела известно, что в ноябре 2021 года обвиняемая и проживавший с ней мужчина употребляли алкоголь. Произошла ссора, в результате которой женщина нанесла мужчине смертельное ранение ножом, от которого последний скончался на месте.

В ходе расследования женщина полностью признала свою вину. Следствие полагает, что для обвинительного заключения собрано достаточно доказательств, дело направлено в суд для рассмотрения, сообщает управление Следственного комитета по Амурской области.

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#криминал #происшествия

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