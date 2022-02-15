Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2022, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-79702 от 18.12.2020 г., выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
15февраля
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 15:21 0

Мини-марафон амурских бегунов стал одним из лучших российских проектов

Это уже второй амурский проект, попавший в лонг-лист федерального конкурса «Ты в игре»

Мини-марафон амурских бегунов стал одним из лучших российских проектов
Фото: begkmechte.ru

Мини-марафон «Я могу!» – проект клуба любителей бега «Бег к мечте», который проводится в Благовещенске с 2020 года. Участники – дети с ограниченными возможностями здоровья. В этом году мини-марафон принял участие в федеральном конкурсе «Ты в игре», где наравне с другим амурским проектом попал в лонг-лист конкурса.

В 2021 году спортивный праздник прошёл не только для 150 детей с ОВЗ, но и для их братьев и сестёр – пока одни бегали, другие могли принять участие в игре «Муравейник», выполняя спортивные задания на «станциях» и получая взамен жетоны, которые можно было поменять на вкусные призы. Кроме того, в мини-марафоне принимали участие семьи из Тынды, Свободного, Новобурейского, но только дистанционно, на стадионах в своих городах.

Проект клуба любителей бега помогает детям с ограниченными возможностями здоровья заниматься спортом, вести активный образ жизни и получать за усердие и старания поощрение. Участие детей бесплатное, и это было возможно за счет грантовой поддержки в 2020 и в 2021 годах. Для того чтобы проект победил в следующем этапе федерального конкурса «Ты в игре», он должен набрать определённое количество голосов. А проголосовать за него амурчане могут на сайте организаторов.

Просмотров всего: 61

#дети #конкурсы #спорт

распечатать


В России и мире

Стефания Маликова рассталась с хоккеистом Кириллом Капризовым
В России и мире 1

Звезда шоу «Голос» Дина Гарипова впервые станет мамой
Происшествия 1

Амурчанин обвиняется в причинении смерти 10-месячному ребёнку по неосторожности
Спорт

Олимпиада-2022: у России – «серебро» в танцах на льду
Комментарии
Показать все (0)
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь