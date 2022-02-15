Мини-марафон амурских бегунов стал одним из лучших российских проектов

Фото: begkmechte.ru

В 2021 году спортивный праздник прошёл не только для 150 детей с ОВЗ, но и для их братьев и сестёр – пока одни бегали, другие могли принять участие в игре «Муравейник», выполняя спортивные задания на «станциях» и получая взамен жетоны, которые можно было поменять на вкусные призы. Кроме того, в мини-марафоне принимали участие семьи из Тынды, Свободного, Новобурейского, но только дистанционно, на стадионах в своих городах.

Проект клуба любителей бега помогает детям с ограниченными возможностями здоровья заниматься спортом, вести активный образ жизни и получать за усердие и старания поощрение. Участие детей бесплатное, и это было возможно за счет грантовой поддержки в 2020 и в 2021 годах. Для того чтобы проект победил в следующем этапе федерального конкурса «Ты в игре», он должен набрать определённое количество голосов. А проголосовать за него амурчане могут на сайте организаторов.