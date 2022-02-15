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сегодня, 14:05 1

Звезда шоу «Голос» Дина Гарипова впервые станет мамой

30-летняя певица сообщила о своей беременности

Звезда шоу «Голос» Дина Гарипова впервые станет мамой
Фото: ekskluziv-smi.ru

Победительница первого сезона шоу «Голос» Дина Гарипова сообщила, что ждёт ребёнка. На своей странице в Instagram 30-летняя певица опубликовала фото с округлившимся животом, сообщает «Газета.ru».

Певица поздравила поклонников с Днём влюблённых, а также сообщила о своей беременности. Пол будущего первенца она раскрывать не стала. Друзья и коллеги поспешили поздравить певицу с важным событием и пожелали ей счастья.

Дина Гарипова стала победительницей первого сезона шоу «Голос» в 2012 году. Певица участвовала в проекте в команде Александра Градского. Через год Гарипова представляла Россию на музыкальном конкурсе «Евровидение», заняв пятое место.

Как пишет «СтарХит», в 2015 году артистка вышла замуж за Равиля Бикмухаметова. Супруг Дины не имеет отношения к шоу-бизнесу, но во всём поддерживает жену.

В одном из интервью певица признавалась, что творчество не мешает её семейной жизни. Равиль переживает за возлюбленную и старается её оберегать. Он знает, что Дина тяжело реагирует на негатив в свою сторону и всегда находится рядом.

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#дети #шоу-бизнес

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Комментарии
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  • капрал

    капрал
    1 час назад

    Главный приз за победу?

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