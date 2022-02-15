Звезда шоу «Голос» Дина Гарипова впервые станет мамой

Певица поздравила поклонников с Днём влюблённых, а также сообщила о своей беременности. Пол будущего первенца она раскрывать не стала. Друзья и коллеги поспешили поздравить певицу с важным событием и пожелали ей счастья.

Дина Гарипова стала победительницей первого сезона шоу «Голос» в 2012 году. Певица участвовала в проекте в команде Александра Градского. Через год Гарипова представляла Россию на музыкальном конкурсе «Евровидение», заняв пятое место.

Как пишет «СтарХит», в 2015 году артистка вышла замуж за Равиля Бикмухаметова. Супруг Дины не имеет отношения к шоу-бизнесу, но во всём поддерживает жену.

В одном из интервью певица признавалась, что творчество не мешает её семейной жизни. Равиль переживает за возлюбленную и старается её оберегать. Он знает, что Дина тяжело реагирует на негатив в свою сторону и всегда находится рядом.