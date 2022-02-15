Прокуратура Амурской области проводит проверку в связи с обрушением потолка в Зейской спортшколе
Несмотря на то, что никто не пострадал, правоохранители дадут оценку действиям чиновников
Прокурор Зейского района Константин Панаско выехал в спортивную школу города Зея, где накануне в одном из помещений обвалился потолок. В связи с этим происшествием ведомством начата проверка, сотрудники прокуратуры осмотрят здание, проконтролируют правильность расследования.
Потолок обвалился в помещении со спортивными снарядами. Ранее, в 2021 году, в этом месте была обнаружена трещина, администрацией спортшколы помещение было закрыто для свободного доступа.
Прокуратура области контролирует установление всех обстоятельств по делу, сообщает пресс-служба ведомства.
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