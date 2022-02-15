Жена Мити Хрусталёва покинула группу «Фабрика» ради сольной карьеры
Маша Гончарук более двух лет проработала в коллективе
Участница группы «Фабрика» Маша Гончарук сообщила о своём уходе из коллектива, в котором проработала более двух лет. Теперь супруга телеведущего Мити Хрусталева решила начать сольную карьеру, пишет «СтарХит».
Маша Гончарук покинула группу «Фабрика» без скандалов, сердечно поблагодарив коллег и продюсера Игоря Матвиенко за совместную работу.
Певица была рада, что являлась участницей легендарной группы, однако у неё возникли творческие разногласия с руководством. По её словам, их взгляды на будущее не сошлись, поэтому она и ушла из коллектива.
Гончарук стала одной из солисток «Фабрики» осенью 2019 года, присоединившись к Ирине Тоневой и Саше Поповой. На тот момент Маша уже была популярной певицей.
В 2013 году она дошла до финала проекта Константина Меладзе «Хочу V ВИА Гру», после чего вместе с Дианой Иваницкой создала группу DINAMA и выступала три года.
Сейчас 31-летняя блондинка замужем за шоуменом Дмитрием Хрусталёвым. Они вместе появились на публике в 2017 году, а через два года тайно поженились. В окружении пары рассказывали, что семья Марии, которая живет в Киеве, одобрила её выбор.
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