Амурчанин хранил более 21 килограмма наркотиков

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Против жителя села Шадрино Михайловского района возбудили уголовное дело по статье «Незаконное хранение без цели сбыта наркотических средств в крупном размере», сообщает прокуратура Амурской области.

Полицейские на летней кухне подозреваемого обнаружили более 21 килограмма каннабиса и 12,5 грамма гашишного масла. Расследование уголовного дела контролирует районная прокуратура. За такое преступление мужчине может грозить до десяти лет лишения свободы.

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#криминал #происшествия

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Кристина Хасуева