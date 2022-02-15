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15февраля
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сегодня, 14:47 0

Амурчанин хранил более 21 килограмма наркотиков

Ему грозит до десяти лет тюрьмы

Амурчанин хранил более 21 килограмма наркотиков
Фото: pixabay.com

Против жителя села Шадрино Михайловского района возбудили уголовное дело по статье «Незаконное хранение без цели сбыта наркотических средств в крупном размере», сообщает прокуратура Амурской области.

Полицейские на летней кухне подозреваемого обнаружили более 21 килограмма каннабиса и 12,5 грамма гашишного масла.

Расследование уголовного дела контролирует районная прокуратура. За такое преступление мужчине может грозить до десяти лет лишения свободы.

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#криминал #происшествия

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