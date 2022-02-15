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15февраля
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сегодня, 14:23 0

На улицы Благовещенска высыпали 86 тонн противогололедного материала

С последствиями снегопада борются 40 единиц спецтехники

На улицы Благовещенска высыпали 86 тонн противогололедного материала
Фото: admblag.ru

Благовещенские коммунальные службы с ночи задействовали в уборке снега с улиц 40 единиц специальной техники и около 30 рабочих. Уборка будет продолжаться весь день.

В ночь на 15 февраля на дороги высыпали 86 тонн противогололедного материала, вывезено 610 кубометров снега и наледи. Главным образом, работы велись на основных магистралях.

Сегодня днём рабочие приступили к очистке пешеходных переходов, остановок, уборке наледи, в том числе в отдалённых районах города, сообщает пресс-служба мэрии Благовещенска.

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#дороги #ЖКХ #мэрия

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