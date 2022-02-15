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15февраля
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сегодня, 13:41 0

До трёх миллионов рублей надо заплатить российским студентам, чтобы вернуться на учёбу в Китай

Больше всего стоит авиабилет на чартерный рейс

До трёх миллионов рублей надо заплатить российским студентам, чтобы вернуться на учёбу в Китай

Российским студентам придётся заплатить от полутора до трёх миллионов рублей, чтобы вернуться на учёбу в китайские вузы, сообщает портал Biang.ru.

Чтобы попасть в Поднебесную, нужно сначала неделю провести на карантине в России, в городе вылета, стоить это будет от 24 500 до 35 000, сюда также входит трёхразовое питание. Здесь ПЦР-тест делают на третий день пребывания и за 48 часов до вылета в Китай. В самом Китае на карантине в гостинице-обсерваторе придётся пробыть 14 дней, стоимость с питанием – от 49 до 70 тысяч рублей. Там на наличие COVID-19 проверяют на первый, третий, седьмой, десятый и последний день карантина. После ещё неделю придётся пробыть в одиночной комнате на территории университета, где на коронавирусную инфекцию проверяют на второй и седьмой дни. Всего за это время студентам сделают 12 ПЦР-тестов.

Самая большая затрата – авиабилет на чартерный рейс, он стоит от 40 до 150 тысяч рублей.

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#Китай #образование #студенты

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