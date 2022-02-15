Павел Прилучный рассказал о двух операциях на лице после драки в Калининграде

Актёр рассказал, что во время драки получил серьёзные травмы, после чего ему сделали две сложные операции на лице и вставили четыре пластины. По словам Павла, после этого врачи обнаружили у него три кисты, которые нужно было удалять. Помимо этого, у Прилучного онемела левая сторона лица. Только спустя год он более-менее смог восстановиться.

По версии следствия, Владимир Семёнов умышленно избил артиста. Бизнесмену грозит до восьми лет лишения свободы. Однако его адвокат Денис Бушуев уверяет, ссылаясь на слова своего подзащитного, что Прилучный «сам напросился». Семёнов утверждает, что нанёс единственный удар, поскольку защищался от агрессивных действий Павла.

По словам бизнесмена, актёр приехал в ночной клуб под утро и якобы изъявил желание померяться силами. Как говорит Бушуев, они предполагают, что повреждения Прилучный получил в результате падения и удара головой об пол.

Сейчас Павел требует у Семёнова 4,5 миллиона рублей, чтобы компенсировать затраты на лечение и реабилитацию. Кроме того, из-за полученных травм актёр пропустил важные съёмки.

При этом коллеги Павла не исключают, что он сам мог нарваться на неприятности, будучи в состоянии алкогольного опьянения.